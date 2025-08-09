News

Tragedie cumplită în județul Suceava: o fetiță de opt ani a fost spulberată de o mașină. Micuța a murit pe loc

O fetiță de opt ani a murit după ce a fost spulberată de o mașină, în județul Suceava. Află cum s-a petrecut accidentul mortal
Andreea Stanaringa
10.08.2025 | 00:05
Tragedie cumplita in judetul Suceava o fetita de opt ani a fost spulberata de o masina Micuta a murit pe loc
Fetiță de opt ani, moartă după ce a fost spulberată de o mașină. Sursa foto: Hepta

Un accident cumplit a avut loc în acest weekend, în Suceava, unde o fetiță de numai opt ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină.

O fetiță de opt ani a murit după ce a fost lovită de o mașină

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, tragedia s-a petrecut sâmbătă după-amiaza, 9 august, pe raza localității Mălini.

Micuța a vrut să traverseze drumul județean DJ 209B, moment în care a fost lovită de un autoturism care circula dintre Văleni către Mălini. La volanul mașinii se afla un șofer în vârstă de 20 de ani. Tânărul a fost luat prin surprindere de fetița care a pătruns pe șosea.

Conducătorul auto “a fost surprins de pătrunderea bruscă pe partea carosabilă a minorei de 8 ani, din satul Mălini, care a traversat strada prin loc nepermis şi fără să se asigure, minora fiind acroşată de autoturism şi proiectată pe partea carosabilă”, a mai transmis IPJ Suceava, potrivit Agerpres.

Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ. Tânărului i-au fost prelevate și probe biologice de sânge.

“De asemenea, şoferul deţine permis de conducere valabil, iar autoturismul are ITP şi RCA valabile”, au mai transmis oficialii. După această tragedie, a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Fetiță din Dolj, moartă după ce a fost lovită de o mașină

La finalul lunii iulie, o fetiță de trei ani și-a pierdut viața după ce a fost strivită de roțile unei mașini. Tragedia s-a petrecut pe 26 iulie, în satul Leordoasa, din comuna doljeană Argetoaia.

Micuța a fost lovită de un tânăr în vârstă de 26 de ani, după ce fetița a pătruns pe șosea. În urma impactului, autoturismul condus de acesta a părăsit partea carosabilă, apoi a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Deși a fost transportată imediat la spital, pentru a primi îngrijiri medicale, fetița nu a supraviețuit. Cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul micuței.

