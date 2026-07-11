Sport

Tragedie cumplită în lumea sportului! Fostul internațional de juniori a decedat la vârsta de 20 de ani: „Familia roș-albastră e în doliu”

Un sportiv a decedat la vârsta de 20 de ani după ce s-a prăbușit la antrenament. Anunțul oficial a fost făcut chiar de către clubul la care acesta evolua.
Bogdan Mariș
11.07.2026 | 12:23
Tragedie cumplita in lumea sportului Fostul international de juniori a decedat la varsta de 20 de ani Familia rosalbastra e in doliu
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Rugbystul Luqobo Makwedini a decedat la vârsta de 20 de ani.
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Luqobo Makwedini, un pilier sud-african care evolua pentru formația franceză AS Beziers Herault, a decedat vineri, la vârsta de 20 de ani, după ce s-a prăbușit la antrenament. Vestea tragică a fost confirmată inclusiv de gruparea din Pro D2, divizia secundă de rugby din Franța. Makwedini, care și-a reprezentat țara la nivel U18, era văzut ca un sportiv de mare viitor.

Tragedie în sportul mondial. Rugbystul Luqobo Makwedini a decedat la vârsta de 20 de ani

Originar din Africa de Sud, Luqobo Makwedini a evoluat pentru naționala U18 a țării sale și s-a format la echipa liceului de băieți Wynberg din Cape Town. Sportivul a sosit în 2025 la academia clubului Beziers Herault și era văzut ca o mare speranță pentru viitor, deși nu își făcuse încă debutul la prima echipă a grupării din Franța.

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Din nefericire, sud-africanul a decedat la vârsta de 20 de ani, după ce s-a prăbușit în timpul antrenamentului efectuat în dimineața zilei de vineri, 10 iulie, pe Stade de la Gayonne. Makwedini a fost transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să îl salveze. Cauza decesului nu a fost confirmată, însă mai multe relatări din Franța au indicat că a fost vorba despre un stop cardiac.

Ce a transmis clubul Beziers Herault după decesul tânărului sportiv

Clubul AS Beziers Herault a transmis un mesaj emoționant pe site-ul oficial după decesul tănârului sportiv. „Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a tânărului nostru jucător Luqobo (Bibo) Makwedini, la vârsta de 20 de ani. Luqobo s-a alăturat centrului nostru de pregătire în perioada de pauză competițională și a devenit rapid un membru apreciat al familiei ‘roș-albastre’.

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Dedicarea, bunătatea și calitățile sale umane au impresionat profund pe toată lumea din cadrul clubului. Astăzi, întreaga familie ‘roș-albastră’ este unită în doliu și profund marcată de această pierdere sfâșietoare. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei sale, celor dragi, colegilor de echipă și tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște”. Sportul mondial a fost afectat în ultima perioadă de mai multe vești devastatoare. Un internațional de tineret din Venezuela a murit din cauza cutremurelor care au afectat țara sud-americană, iar un tânăr fotbalist portughez a decedat în circumstanțe teribile.

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