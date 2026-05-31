Tragedie cumplită în motorsport! Ambii frați au murit în urma unui accident devastator

Pilotul galez Dai Roberts a murit sâmbătă, 24 mai 2025, în urma unui accident produs în etapa a opta a Jim Clark Rally, disputată pe traseul Edrom, din apropierea localității Duns, în Scottish Borders. Roberts, în vârstă de 39 de ani, originar din Carmarthen, Țara Galilor, a fost declarat decedat la fața locului de echipajele de urgență sosite după ora 10:50.

Tragedie cumplită în motorsport! Un copilot celebru a murit pe loc într-un accident devastator

, un Hyundai i20 N Rally2, a fost implicată într-un accident pe proba specială Edrom, în cadrul celei de-a patra etape a Campionatului Britanic de Raliuri. Williams, în vârstă de 27 de ani, a fost transportat cu ambulanța la Royal Infirmary din Edinburgh, având răni grave, însă care nu îi puneau viața în pericol.

, organizatorii de la Jim Clark Memorial Motor Club au anulat restul competiției, inclusiv Jim Clark Reivers Rally, programat pentru duminică. Motorsport UK a anunțat imediat deschiderea unei anchete complete pentru a stabili circumstanțele accidentului, urmând să colaboreze cu organizatorii evenimentului și cu autoritățile competente.

A supraviețuit unui accident mortal, dar și-a găsit sfârșitul pe un traseu pe care îl cunoștea perfect

Roberts era un pilot extrem de popular și cu o vastă experiență în comunitatea raliurilor britanice, participând frecvent la 16-18 raliuri pe sezon. Împreună cu Williams, cucerise titlul britanic pe asfalt în 2022, relația lor de echipaj datând din 2015. Tragedia a lovit familia Roberts pentru a doua oară: fratele său mai mic, Gareth, a murit în 2012, la vârsta de 24 de ani, într-un accident survenit în timp ce era copilotul lui Craig Breen la Targa Florio, în Sicilia.

Roberts supraviețuise în trecut unui accident grav la Ulster Rally, în 2014, în care pilotul Timothy Cathcart, în vârstă de 20 de ani, și-a pierdut viața. Acum, soarta l-a lovit fără milă chiar pe el, pe un traseu pe care îl cunoștea foarte bine. Echipa James Williams Rallying a transmis că a primit vestea „cu inima sfâșiată”, adăugând că „întreaga comunitate a motorsportului este profund îndurerată de pierderea iubitului nostru Dai Roberts”.