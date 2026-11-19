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Xavier Taylor, un tânăr jucător de baseball din statul american New Jersey, a decedat la vârsta de 12 ani. În luna mai, acesta fusese lovit la nivelul gâtului de o minge în timp ce se pregătea pentru un meci, iar în ultimele 6 luni s-a aflat în spital. Cazul său a impresionat comunitatea din New Jersey, care și-a exprimat susținerea într-un mod inedit.

Un tânăr jucător de baseball a decedat la vârsta de 12 ani, la 6 luni după ce a fost lovit de o minge

Pe 26 mai, Xavier Taylor se pregătea să evolueze într-un meci de baseball din liga de tineret. Tânărul sportiv a fost lovit cu o minge la nivelul gâtului și s-a prăbușit pe teren. A fost transportat pe calea aerului la un spital din apropiere, iar timp de aproape 6 luni a fost în comă la terapie intensivă.

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În perioada în care Xavier Taylor s-a aflat în spital, comunitatea din a organizat mai multe acțiuni de susținere, iar diverse locuințe, sedii de firme sau locații emblematice au fost iluminate în albastru, ca parte a unei manifestări ample. Din nefericire, tânărul sportiv a decedat miercuri, 18 noiembrie, vestea tragică fiind confirmată de familia sa, dar și de asociația locală de baseball.

Mesaj cutremurător după decesul lui Xavier Taylor

Asociația de baseball din orașul în care locuia Xavier Taylor a postat un după decesul tânărului sportiv. „Cu inima grea, Maple Shade Youth Baseball împărtășește vestea dureroasă a trecerii în neființă a lui Xavier Taylor. Familia noastră de baseball este în doliu alături de familia Taylor.

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Deși știm că nu există cuvinte care să poată alina această suferință, vă rugăm să știți că gândurile, rugăciunile și dragostea noastră sunt alături de ei. Xavier a fost unul de-ai noștri, iar această pierdere va lăsa pentru totdeauna un gol în comunitatea noastră de baseball. În ultimele șase luni, am fost martorii unui lucru cu adevărat incredibil. O comunitate, alături de oameni din întreaga țară, s-a unit pentru un băiat și familia sa.

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Am văzut lumini albastre strălucind, bâte de baseball expuse, tricouri purtate, campanii de strângere de fonduri organizate, donații care au curs neîncetat și nenumărate rugăciuni înălțate. Oameni care îl cunoșteau pe Xavier, dar și oameni care nu-l întâlniseră niciodată, au fost alături unii de alții – sperând, rugându-se și crezând. În tot acest timp, credința a fost o dovadă constantă a faptului că, chiar și în cele mai întunecate momente, nu suntem niciodată singuri”, a transmis organizația pe .