Tragedie de Paște. Studentă de 19 ani, găsită moartă în cămin la Iași. Cine este victima

Tragedie de sărbători la Iași. O studentă de 19 ani a fost găsită moartă în camera de cămin. Aceasta se afla în anul I de studii, iar cauza decesului încă este neelucidată.

Trupul fără suflare al tinerei a fost găsit chiar în noaptea de Înviere de către portarul căminului T18, după ce acesta a fost contactat de părinții îngrijorați că fata nu răspunde la telefon.

Din primele informații, o variantă luată serios în calcul de anchetatori este sinuciderea cu pastile, însă va urma necropsia care va stabili cu exactitate cauza morții. Nu a fost găsit niciun bilet de adio în camera de cămin.

Paște îndoliat pentru o familie din Iași. Un apel la 112 a anunțat sâmbătă seară faptul că o tânără studentă, în vârstă de 19 de ani, a fost găsită moartă într-un cămin din Iaşi.

”Aseară (n.r. sâmbătă, 1 mai), în jurul orei 19,50, am fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără a decedat într-un cămin din municipiul Iaşi. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde a fost identificat cadavrul tinerei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi s-a dispus efectuarea necropsiei, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii situaţii de fapt”, a declarat, pentru Agerpres, Ioana Bîlea, purtător de cuvânt la IPJ Iaşi.

Momentan, anchetatorii iau în calcul şi ipoteza potrivit căreia studenta s-ar fi sinucis cu pastile. La faţa locului nu a fost găsit niciun bilet de adio. Necropsia efectuată de medicii legişti va stabili cauzele morţii.

Apropiații victimei sunt șocați de vestea morții fetei. Iată ce a scris o prietenă pe o rețea de socializare.

”Sunt șocată de această veste tristă. Este greu de acceptat! Tu o ființă atât de gingașă….nu am cuvinte! Am crescut împreună, am copilărit, ne-am jucat, ne-am povestit problemele, eram amândouă zi de zi, m-ai ajutat mereu când am avut nevoie, mai ales la școală….nu îmi vine să cred!

Ai plecat fulgerător ca și Alexandra ….mult prea devreme, aveai un viitor în față. Condoleanțe familiei tale pentru că ai lăsat în urma ta o durere nemărginită, iar tu, odihnește-te în pace”, este mesajul fetei.

Cine este studenta găsită moartă în căminul din Iași

Potrivit presei locale, victima se numea Carmen Macovei și avea 19 ani. Aceasta era studentă în primul an la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatica Aplicată din cadrul Universităţii Tehnice ”Gheorghe Asachi”, scrie Ziarul de Iași.