Tragedie cu zeci de morți în Spania, în urma unui accident feroviar! Care ar fi fost cauza. Update

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Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineață în Spania, iar consecințele accidentului sunt devastatoare. Conform presei locale, până la această oră au decedat cel puțin 50 de persoane și există aproape 200 de răniți. FC Barcelona și Real Madrid au reacționat oficial după tragedia care a cutremurat Spania, iar campionul mondial Marcos Llorente a lansat un atac dur la adresa lui Oscar Puente, ministrul Transporturilor.

Conform presei din Spania, accidentul s-a produs din cauza unei erori umane. „Sistemul de siguranță LZB, care gestionează rețeaua feroviară de mare viteză din Spania, a suferit o defecțiune miercuri dimineață, determinând oprirea a aproximativ opt trenuri în zonă. Centrul de control a trecut ulterior la operarea manuală și a dispus reluarea circulației pentru toate trenurile. Cu toate acestea, trenul Iryo – din motive încă neclare – nu a pornit și a rămas pe loc. Conform primelor informații, cauza acestei disfuncționalități a fost o eroare umană.

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Deși calea ferată era blocată de trenul Iryo, dispecerul din stația Atocha a dat ordin trenului de mare viteză AVE, aflat în spatele acestuia, să pornească și să-și continue drumul. La scurt timp, trenul AVE a lovit trenul Iryo din spate, cu o viteză încă nestabilită, provocând un accident grav în urma căruia mai multe vagoane au fost distruse pe un terasament”, au transmis cei de la , care au citat surse guvernamentale.

Fotbalistul lui Atletico Madrid, Marcos Llorente, care a cucerit Cupa Mondială în vara acestui an alături de naționala Spaniei, a avut o reacție dură după accidentul din provincia Toledo. Ibericul l-a atacat pe ministrul Transporturilor din Spania, Oscar Puente, iar mesajul său a fost repostat pe rețelele sociale și de alți doi fotbaliști importanți, Thibaut Courtois și Dani Carvajal. „Stimate Oscar Puente, nu e oare timpul să lași Twitter-ul deoparte și să te concentrezi pe munca pentru care te plătim? Atunci când sunt în joc vieți omenești, minimumul care i se poate cere unui ministru al Transporturilor este responsabilitate, seriozitate, siguranță și respect.

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Ne-am săturat de politicieni care par mai preocupați să câștige dispute pe rețelele de socializare – ca niște copii de 13 ani – decât să-și asume responsabilitățile care le revin. Twitter nu este jobul tău. Jobul tău înseamnă transport public, siguranță și asumarea răspunderii atunci când lucrurile merg prost. Până acum ai fost un dezastru total la capitolul ăsta, dar, ca întotdeauna, vei da vina pe altcineva. Să continue circul”, a transmis Llorente pe Instagram, conform .

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Accident cumplit în Spania! Cel puțin 39 de morți după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit

Miercuri, la ora locală 8:34 (9:34 în România), două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia spaniolă Toledo, pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul țării. Conform , trenul de mare viteză AVE s-a ciocnit cu trenul Iryo care era oprit pe calea ferată, iar două vagoane au căzut de pe terasament.

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Conform , Serviciile de urgență din Castilla-La Mancha informează că au decedat cel puțin 39 de persoane după accidentul cumplit produs în această dimineață. „Trenul meu se afla în spate și a intrat în coliziune cu un tren Iryo. Am văzut vagonul complet distrus, care a căzut pe un terasament. Mă aflam într-un tren de mare viteză AVE, care se îndrepta spre Sevilla. Impactul a fost teribil”, a declarat Roberto Gomez Ramos, supraviețuitor al accidentului, pentru postul Onda Cero, citat de .

Barcelona și Real Madrid au reacționat oficial după tragedia din Spania

a reacționat oficial după accidentul cumplit din Spania. „FC Barcelona își exprimă cele mai profunde condoleanțe în legătură cu victimele gravului accident feroviar produs între Los Yébenes și Urda (Toledo). Clubul dorește să își manifeste sprijinul și solidaritatea față de familiile și prietenii victimelor, totodată urându-le însănătoșire grabnică tuturor celor răniți”, a transmis gruparea catalană pe X.

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După aproximativ 10 minute, a transmis un mesaj și . „Real Madrid CF își exprimă profunda consternare față de tragicul accident feroviar produs în provincia Toledo. Clubul transmite condoleanțe familiilor și celor apropiați ai persoanelor decedate, precum și întreaga sa afecțiune și solidaritate persoanelor rănite și tuturor celor afectați de acest accident teribil.

Real Madrid își exprimă sprijinul deplin pentru serviciile de urgență și pentru toți cei implicați în operațiunile de intervenție, fiind alături de toți cei afectați în aceste momente de o tristețe imensă”, au notat madrilenii pe . Rămâne de văzut cum va afecta accidentul evenimentele sportive din Spania. În ianuarie, după tragediile feroviare de la Adamuz și Gelida, în care și-au pierdut viața aproape 50 de persoane, LaLiga și Federația Spaniolă de Fotbal au decis organizarea unor momente de reculegere înaintea partidelor din competițiile naționale.