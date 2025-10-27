Tragedie! Fratele titularului de la Dinamo a murit, iar jucătorul a plecat de urgență de la echipă

ADVERTISEMENT

Veste sfâșietoare pentru Devis Epassy. Fratele portarului de la Dinamo a murit, anunțul fiind făcut atât de Zeljko Kopic la conferință, cât și de Dinamo pe căile oficiale de comunicare ale clubului. Fotbalistul camerunez nu va fi sigur în lot la meciul cu CS Dinamo din prima etapă a grupelor Cupei României.

Tragedie la Dinamo! Fratele lui Devis Epassy a murit

Devis Epassy nu va fi pe foaia de joc a lui Dinamo pentru meciul cu CS Dinamo din prima etapă a Grupei D din Cupa României. Portarul în vârstă de 32 de ani al lui Dinamo a primit o veste tulburătoare și a fost scutit.

ADVERTISEMENT

Fratele lui Devis Epassy a murit, iar . Dinamo a transmis un mesaj emoționant pe căile oficiale de comunicare. „Alături de Devis! Din nefericire, portarul echipei noastre trece printr-o perioadă dificilă pe plan personal.

El nu va face parte din lotul echipei în perioada următoare, fiind alături de familia sa în Franța. Reste fort, Devis ! Nous vous soutenons! (n.r. Rămâi puternic, Devis! Suntem alături de tine!”, a fost mesajul clubului din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Zeljko Kopic după tragedia de la Dinamo

Zeljko Kopic a susținut deja conferința de presă , care are loc marți, de la ora 21:00, pe „Arcul de Triumf”. După ce a transmis vestea cumplită despre fratele lui Devis Epassy, antrenorul croat a vorbit despre următorul meci al „câinilor”.

ADVERTISEMENT

„Începe Cupa, CS Dinamo e primul adversar. Noi ne-am pregătit normal, ne respectăm adversarul. Mâine nu ne putem baza pe Devis, are o mare pierdere în familie, fratele lui a murit. Toată echipa e alături de el”, a spus Zeljko Kopic.

Cum va aborda Dinamo meciul cu CS Dinamo: „Luăm meciul în serios”

Zeljko Kopic va decide în ziua meciului cu ce jucători va aborda meciul cu CS Dinamo, din liga secundă. Deși este conștient că echipa sa este favorită, antrenorul croat susține că CS Dinamo, formația antrenată de Florin Bratu, va da totul.

ADVERTISEMENT

„Despre ceilalți jucători, voi decide cine va juca, cine se va odihni, înainte de meci. Luăm meciul în serios. Sunt multe Dinamo în Europa, cunosc conexiune aici, cunosc povestea. E vorba doar despre meci și despre competiție.

Suntem favoriți, dar sunt sigur că ei vor fi motivați, vor da totul. Pentru noi, fiecare meci e important, reprezentăm clubul, ne reprezentăm fanii. Echipa noastră a doua e în liga a treia, CS Dinamo are jucătorii ei. Ce am construit noi ca echipă a doua e în liga a treia.

Suntem mai bine decât sezonul trecut, deși nu toate pozițiile sunt perfect acoperite. Jucătorii se concentrează doar la meci, nu se gândesc că echipa adversă se numește Dinamo. Vom vedea câți oameni vor fi pe stadion. Revenim pe Arcul de Triumf, vom vedea cum va fi.

E la fel pentru toți, două runde anul acesta, ultima după pauza de iarnă. E bine că toate joacă atunci. Noi ne concentrăm la maxim, trebuie să fim pregătiți să ne luptăm din prima secundă, nu ne menajăm, nu luăm adversarul de sus, nu vreau să văd asta în echipa mea. Cupa e specială, și jucătorii de la echipe mai mici au ocazia să demonstreze împotriva unor echipe bune”, au fost cuvintele lui Zeljko Kopic.