Tragedie după cutremurele din Venezuela! Căpitanul naționalei, găsit mort alături de soție și copil după 12 zile de căutări

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Deși au trecut aproape două săptămâni de la puternicele cutremure care au lovit Venezuela, încă se mai caută supraviețuitori. Din păcate, nu a mai fost nimic de făcut pentru căpitanul naționalei de volei, care a fost găsit mort sub dărâmături.

Căpitanul naționalei de volei a Venezuelei a murit după cutremurele devastatoare

După 12 zile de căutări, cel mai rău scenariu posibil s-a întâmplat. Conform , autoritățile au recuperat trupurile neînsuflețite ale lui Willner Rivas, căpitanul naționalei de volei masculin a Venezuelei, soției sale, Mariangel, și fiului lor, Theo, din dărâmăturile clădirii în care locuiau.

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Prietenii, familia și foști coechipieri ai sportivului au cerut ajutor și au încercat să-i găsească pe cei trei în zilele care au urmat tragicelor cutremure care au lovit țara sud-americană. Însă, sfârșitul a fost unul trist, pompierii și personalul Protecției Civile găsindu-i decedați sub dărâmături.

Willner Rivas, un adevărat erou în Venezuela

Federația Venezueleană de Volei a dat un comunicat emoționat prin care și-a luat rămas bun de la căpitanul naționalei și i-a adus acestuia un ultim omagiu. ”Moștenirea lui Wilner Rivas va dăinui pentru totdeauna în voleiul venezuelean.

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Astăzi nu numai că îl jelim pe marele sportiv, ci ne amintim de un lider, un coechipier și un prieten care, cu numărul 19 pe piept și steagul Venezuelei în inimă, ne-a învățat adevăratul sens al dedicării. Willner, trecerea ta în neființă – împreună cu cea a lui Mariangel și a micuțului Theo – ne doare profund, dar moștenirea ta este o amintire pe care tragedia nu o poate stinge niciodată.

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Mulțumim pentru fiecare salt, pentru fiecare strigăt de victorie, pentru că ai apărat steagul și pentru că ai inspirat o întreagă generație. Zboară sus, Willner. Curțile Venezuelei sunt tăcute astăzi, dar cerul este îmbrăcat în hainele sale de cea mai bună calitate pentru a-l primi pe Căpitanul nostru.

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Gândurile și rugăciunile noastre cele mai profunde rămân alături de familia și cei dragi săi în aceste momente dificile. Căpitane, moștenirea ta va trăi veșnic în istoria voleiului venezuelean. Odihnește-te în pace”, a fost mesajul federației.

Willner Rivas a condus Venezuela la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Cariera lui Willner Rivas a fost un vis devenit realitate pentru un tânăr jucător care a făcut primii pași în țara sa natală înainte de a străluci la Campionatele Mondiale U21 și U23, desfășurate în 2013. Din acel moment, a fost inclus în echipa națională de seniori a Venezuelei pentru Liga Mondială și Cupa Mondială, unde a debutat în 2015.

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Acest parcurs i-a deschis curând porțile voleiului european. În timpul primei sale experiențe europene cu Lausanne, în Elveția, a câștigat Supercupa și a fost vicecampion atât în ​​Ligă, cât și în Cupă, debutând totodată în Cupa CEV, competiția europeană de nivel secund.

De atunci, a jucat în Turcia, Liban, Qatar, Argentina, Franța și chiar în prestigioasa ligă italiană, unde a evoluat pentru Cisterna Volley. O carieră în care spera acum să facă încă un pas înainte, devenind liderul care îl va înlocui pe legendarul Osmany Juantorena la campioana Spaniei, CV Guaguas.

Cutremurele din Venezuela au făcut numeroase victime

Două cutremure violente, unul de 7.2 grade pe scara Richter, iar al doilea de 7.5, au lovit Venezuela în urmă cu două săptămâni, în decurs de doar 39 de secunde. Oficial sunt peste 3.000 de persoane decedate, peste 16.000 rănite, 50.000 de dispăruți, iar 856 de clădiri au fost avariate.

Printre victimele seismelor se află și persoane din lumea sportului. Atacantul Yimvert Berroteran, considerat la 18 ani o mare speranță a fotbalului venezuelean, .

Fotbalistul argentinian Lucas Trejo, care evoluează pentru o formație din Venezuela, a scăpat cu viață pentru că se afla în afara orașului pregătindu-se pentru un meci. Din păcate, iar soția Yanina Maranella (36 de ani), și copiii, Aaron (7 ani) și Ainhoa (5 ani) au murit după ce clădirea în care se aflau s-a prăbușit.