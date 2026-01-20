Tragedie după finala Cupei Africii pe Națiuni! Un senegalez ar fi fost ucis cu un cuțit: cum se apără marocanii

ADVERTISEMENT

Senegal a învins Maroc chiar la Rabat cu scorul de 1-0 în finala Cupei Africii pe Națiuni, la finalul unui meci marcat de evenimente de necrezut. Partida a fost decisă după cele două reprize de prelungire, după ce anterior, în minutul 90+24, marocanii au ratat un penalty prin Brahim Diaz, fotbalistul de la Real Madrid. Acesta a încercat o „scăriță”, dar a fost ghicit de portarul Edouard Mendy, fost la Chelsea.

Controversă uriașă după finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc

Înainte de acest moment, când a fost dictată lovitura de pedeapsă, senegalezii au vrut să iasă de pe teren și să abandoneze astfel finala, considerând că penalty-ul a fost acordat în mod eronat și, mai ales, tendențios. În cele din urmă însă, starul Sadio Mane a reușit să îi convingă pe coechipierii săi să revină pe teren. Jocul a fost reluat, iar în final Senegal s-a impus, , după isprava din 2022.

Finalul meciului s-a desfășurat însă într-un haos general, din motivul explicat anterior. În momentele respective, mai mulți fani senegalezi au sărit din peluză și s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Scenele de război au continuat și la aproximativ o oră după partidă, de data aceasta cu jurnaliștii din cele două țări în prim-plan.

Doar că momentul cel mai dramatic s-a petrecut abia după încheierea finalei. Un bărbat a fost găsit mort la Nord de Rabat, mai exact în orașul Sale. La scurt timp, pe rețelele de socializare s-a răspândit, dinspre anumite pagini din Senegal, informația conform căreia persoana respectivă era de origine senegaleză și ea ar fi fost ucisă cu un cuțit de un fan marocan frustrat de deznodământul finalei Cupei Africii pe Națiuni.

Un bărbat a fost găsit mort la Nord de Rabat, iar senegalezii susțin că a fost ucis cu un cuțit de un fan marocan. Autoritățile locale neagă acest scenariu

Autoritățile marocane neagă însă acest scenariu. Potrivit , Direcția Generală de Securitate Națională din Maroc (DGSN) a confirmat existența acelui cadavru, dar a infirmat orice presupusă legătură între acest eveniment tragic și meciul de fotbal de la Rabat. De asemenea, în comunicatul respectiv de presă s-a făcut doar precizarea ca persoana găsită moartă era originară din Africa Subsahariană, fără alte detalii suplimentare.

Cei de la DGSN susțin că au efectuat „investigații amănunțite care au stabilit că nu a fost înregistrată nicio omucidere intenționată sau atac soldat cu moartea unui cetățean senegalez”. De asemenea, s-a mai menționat și că singurul incident raportat după finala Cupei Africii pe Națiuni „se referă la descoperirea cadavrului unei persoane neidentificate, originare din Africa Subsahariană (n.r. naționalitate nespecificată) , în orașul Salé (la nord de Rabat), care emana un miros de alcool și nu prezenta semne de violență, cu excepția unor ușoare urme de mușcături”.

Astfel, marocanii susțin că este posibil ca bărbatul respectiv să fi căzut pradă câinilor vagabonzi despre care se știe foarte bine că „operează” în arealul respectiv. În încheiere, oficialii DGSN au informat că au demarat deja o anchetă judiciară pentru identificarea victimei.