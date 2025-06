Tragedie evitată în ultima clipă. Un elev de 14 ani din Bistrița-Năsăud, resuscitat de profesoara de chimie după un stop cardiac

Incident șocant într-o școală din Bistrița-Năsăud, acolo unde un elev de 14 ani a fost resuscitat de profesoara sa de chimie după ce a intrat în stop cardiac. Gestul eroic al cadrului didactic l-a salvat pe copil în ultima clipă.

Scenele dramatice au avut loc, marți, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Năsăud, în timpul orei de chimie. Potrivit , băiatul de 14 ani, elev în clasa a VII-a, a început brusc să se simtă rău.

A pus capul pe spătarul scaunului, moment în care și-a pierdut conștiența. Un coleg a observat că minorul se simte rău și a dat alarma. Din fericire, profesoara de chimie a acționat rapid și i-a acordat primul ajutor.

Femeia a continuat manevrele de resuscitare și respirația gură la gură până la sosirea ambulanțelor SMURD. Copilul a răspuns eforturilor efectuate de paramedici și profesoară și a fost stabilizat.

„În timpul ultimei ore de curs, spre finalul orei, unui elev de clasa a VII-a i s-a facut rău. Și-a pierdut conștiența, fără să spună nimic, fără să se întâmple absolut nimic. Profesoara a început manevrele de resuscitare, iar copiii au venit și m-au anunțat.

Când am văzut că nu are puls și culoare tegumentelor am sunat la 112. Până la sosirea echipajelor, doamna profesoară i-a făcut manevre de resuscitare și respirație gură la gură”, a transmis Maria Greabu, directoarea unității de învățământ, pentru Bistrițeanul.

Băiatul se află în comă indusă

Ulterior, aceasta a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la un spital din Cluj-Napoca. Conform sursei citate, elevul de 14 ani este în comă indusă. , profesori și colegi, mai ales că băiatul nu avea probleme de sănătate cunoscute.

Un caz similar s-a petrecut în luna februarie, într-o școală din Oradea. după ce a fost adusă la școală de tatăl său. O profesoară a intervenit și i-a aplicat manevre de resuscitare. Copila a fost transportată la un spital din Bihor.