Tragedie fără margini! Un mort și 32 de răniți după ce un autobuz care transporta o echipă întreagă s-a răsturnat

ADVERTISEMENT

După accidentul produs în Lugojel, județul Timiș, în care 7 suporteri ai echipei PAOK au decedat, sportul mondial a fost lovit de o nouă tragedie. Un autobuz s-a răsturnat, iar un sportiv s-a stins din viață și alte 32 de persoane au fost rănite.

Accident de proporții în sportul american

Lumea baseball-ului din America se confruntă cu o situație fără precedent. Un autobuz universitar care transporta o echipă întreagă s-a răsturnat, o persoană a decedat, iar alte 32 au fost rănite.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre o echipă universitară de baseball, Iowa Lakes Community College, care se îndrepta către Arkansas pentru meciurile de deschidere a sezonului. Autobuzul a ieșit de pe carosabil în statul Iowa, pe Highway 4, în apropiere de Twin Lakes.

Poliția din Iowa a confirmat incidentul. Potrivit , Iowa Lakes Community College se pregătea să dispute meciuri împotriva North Arkansas College, duelurile fiind programate joi și vineri în această săptămână.

ADVERTISEMENT

At least 1 dead, 32 injured after bus carrying Iowa Lakes Community College basketball team rolls over in Calhoun County, Iowa, authorities say. — Open Source Intel (@Osint613)

Răniții, transportați de urgență cu elicopterul

Impactul din momentul răsturnării a fost unul violent, iar serviciile de urgență care au ajuns la accident au solicitat de urgență intervenția mai multor elicoptere medicale pentru a transporta persoanele grav rănite.

ADVERTISEMENT

Identitatea persoanei care a decedat nu a fost încă făcută publică. Cel puțin pentru moment nu se știe dacă s-a stins din viață un student-sportiv, membru al staff-ului tehnic sau șoferul aflat la volan.

Cauza accidentului rămâne în curs de investigare de către poliția din Iowa, care nu a precizat încă dacă o eventuală defecțiune mecanică sau condițiile meteo au contribuit la producerea tragediei.

ADVERTISEMENT

Universitățile din America, alături de persoanele din accident

La scurt timp după accidentul rutier, , oficialii din Iowa au transmis un comunicat în care au transmis că sunt alături de persoanele rănite, dar și de : „Inimile noastre sunt împovărate în timp ce deplângem alături de comunitatea Iowa Lakes College. Pierderea unei vieți este o tragedie care depășește cu mult granițele unui singur campus”.

Dr. Rick Massengale, președintele North Arkansas College, echipa cu care urma să joace Iowa Lakes Community College , a transmis condoleanțe familiei și apropiaților persoanei care și-a pierdut viața.

„Ne rugăm pentru cei răniți și pentru toți cei afectați. În momente ca acesta, ne amintim că învățământul superior este o familie”, a declarat Dr. Rick Massengale, președintele North Arkansas College.