Tragedie fără margini! Un mort și 32 de răniți după ce un autobuz care transporta o echipă întreagă s-a răsturnat

Sportul american a fost lovit de o veste tragică. Un accident de autobuz s-a soldat cu un deces și 32 de persoane rănite. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
12.02.2026 | 17:00
Tragedie fara margini Un mort si 32 de raniti dupa ce un autobuz care transporta o echipa intreaga sa rasturnat
Tragedie de proporții în America! O persoană a decedat după ce s-a răsturnat un autobuz. Foto: Colaj Fanatik
După accidentul produs în Lugojel, județul Timiș, în care 7 suporteri ai echipei PAOK au decedat, sportul mondial a fost lovit de o nouă tragedie. Un autobuz s-a răsturnat, iar un sportiv s-a stins din viață și alte 32 de persoane au fost rănite.

Accident de proporții în sportul american

Lumea baseball-ului din America se confruntă cu o situație fără precedent. Un autobuz universitar care transporta o echipă întreagă s-a răsturnat, o persoană a decedat, iar alte 32 au fost rănite.

Este vorba despre o echipă universitară de baseball, Iowa Lakes Community College, care se îndrepta către Arkansas pentru meciurile de deschidere a sezonului. Autobuzul a ieșit de pe carosabil în statul Iowa, pe Highway 4, în apropiere de Twin Lakes.

Poliția din Iowa a confirmat incidentul. Potrivit DailyMail, Iowa Lakes Community College se pregătea să dispute meciuri împotriva North Arkansas College, duelurile fiind programate joi și vineri în această săptămână.

Răniții, transportați de urgență cu elicopterul

Impactul din momentul răsturnării a fost unul violent, iar serviciile de urgență care au ajuns la accident au solicitat de urgență intervenția mai multor elicoptere medicale pentru a transporta persoanele grav rănite.

Identitatea persoanei care a decedat nu a fost încă făcută publică. Cel puțin pentru moment nu se știe dacă s-a stins din viață un student-sportiv, membru al staff-ului tehnic sau șoferul aflat la volan.

Cauza accidentului rămâne în curs de investigare de către poliția din Iowa, care nu a precizat încă dacă o eventuală defecțiune mecanică sau condițiile meteo au contribuit la producerea tragediei.

Universitățile din America, alături de persoanele din accident

La scurt timp după accidentul rutier, care a amintit de tragedia de la Lugojel, oficialii din Iowa au transmis un comunicat în care au transmis că sunt alături de persoanele rănite, dar și de familia celui decedat: „Inimile noastre sunt împovărate în timp ce deplângem alături de comunitatea Iowa Lakes College. Pierderea unei vieți este o tragedie care depășește cu mult granițele unui singur campus”.

Dr. Rick Massengale, președintele North Arkansas College, echipa cu care urma să joace Iowa Lakes Community College , a transmis condoleanțe familiei și apropiaților persoanei care și-a pierdut viața.

„Ne rugăm pentru cei răniți și pentru toți cei afectați. În momente ca acesta, ne amintim că învățământul superior este o familie”, a declarat Dr. Rick Massengale, președintele North Arkansas College.

