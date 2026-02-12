Tragedie fără margini! Un mort și 32 de răniți după ce un autobuz care transporta o echipă întreagă s-a răsturnat

După accidentul produs în Lugojel, județul Timiș, în care 7 suporteri ai echipei PAOK au decedat, sportul mondial a fost lovit de o nouă tragedie. Un autobuz s-a răsturnat, iar un sportiv s-a stins din viață și alte 32 de persoane au fost rănite.
Lumea baseball-ului din America se confruntă cu o situație fără precedent. Un autobuz universitar care transporta o echipă întreagă s-a răsturnat, o persoană a decedat, iar alte 32 au fost rănite.
Este vorba despre o echipă universitară de baseball, Iowa Lakes Community College, care se îndrepta către Arkansas pentru meciurile de deschidere a sezonului. Autobuzul a ieșit de pe carosabil în statul Iowa, pe Highway 4, în apropiere de Twin Lakes.
Poliția din Iowa a confirmat incidentul. Potrivit DailyMail, Iowa Lakes Community College se pregătea să dispute meciuri împotriva North Arkansas College, duelurile fiind programate joi și vineri în această săptămână.
Impactul din momentul răsturnării a fost unul violent, iar serviciile de urgență care au ajuns la accident au solicitat de urgență intervenția mai multor elicoptere medicale pentru a transporta persoanele grav rănite.
Identitatea persoanei care a decedat nu a fost încă făcută publică. Cel puțin pentru moment nu se știe dacă s-a stins din viață un student-sportiv, membru al staff-ului tehnic sau șoferul aflat la volan.
Cauza accidentului rămâne în curs de investigare de către poliția din Iowa, care nu a precizat încă dacă o eventuală defecțiune mecanică sau condițiile meteo au contribuit la producerea tragediei.
La scurt timp după accidentul rutier, care a amintit de tragedia de la Lugojel, oficialii din Iowa au transmis un comunicat în care au transmis că sunt alături de persoanele rănite, dar și de familia celui decedat: „Inimile noastre sunt împovărate în timp ce deplângem alături de comunitatea Iowa Lakes College. Pierderea unei vieți este o tragedie care depășește cu mult granițele unui singur campus”.
Dr. Rick Massengale, președintele North Arkansas College, echipa cu care urma să joace Iowa Lakes Community College , a transmis condoleanțe familiei și apropiaților persoanei care și-a pierdut viața.
„Ne rugăm pentru cei răniți și pentru toți cei afectați. În momente ca acesta, ne amintim că învățământul superior este o familie”, a declarat Dr. Rick Massengale, președintele North Arkansas College.