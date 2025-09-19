Tragedie fără margini! Fostul jucător de la CFR Cluj a murit la doar 20 de ani în SUA. Familia încearcă să strângă bani pentru repatriere. Mesajul clubului. Update

. Ciprian-Cristian Scrobotă, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cluj-Napoca și fost fotbalist la juniorii CFR Cluj, s-a stins din viață la doar 20 de ani. Tânărul se afla în Statele Unite prin programul Work and Travel și ar fi trebuit să se întoarcă în România chiar astăzi, 19 septembrie, însă, din păcate, nu a mai apucat.

UPDATE: CFR Cluj a reacționat după decesul tânărului Ciprian Scrobotă

După vestea tragică a morții tânărului Ciprian Scrobotă, la doar 20 de ani, clubul CFR Cluj – echipă la care acesta și-a făcut junioratul – a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina oficială de Facebook. În postare a fost inclus și contul bancar în care cei care doresc pot dona bani pentru repatrierea trupului său în România.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului jucător al Academiei noastre, Ciprian Scrobotă, care s-a stins din viață mult prea devreme. Întrucât această tragedie s-a întâmplat în America, repatrierea reprezintă un cost pe care familia nu și-l poate permite. Cei care doresc să sprijine familia îndurerată o pot face printr-o donație în contul de mai jos:

RO40BTRLRONCRT0559622201

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au scris ardelenii pe .

Ciprian-Cristian Scrobotă, fostul junior de la CFR Cluj a decedat la 20 de ani

Ciprian a plecat în Statele Unite pentru a strânge bani prin programul , dar, a suferit un tragic accident. Familia sa încearcă acum să adune fonduri pentru a-l repatria în România.

Foarte pasionat de fotbal, Ciprian a jucat pentru echipe precum Juniorul Aiud, CFR Cluj și LPS Cluj. Tânărul s-a înscris la Facultatea de Educație Fizică și Sport pentru a-și urma pasiunile, însă, din păcate, s-a stins din viață mult prea devreme.

Toate meciurile organizate de AJF Alba vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria lui Ciprian-Cristian Scrobotă. Familia și apropiații solicită sprijin financiar pentru a reuși să-i aducă trupul înapoi în România, pentru a-l putea înmormânta.

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi… Un suflet tânăr, un campion, care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, au scris cei de la ACS Juniorul Aiud, clubul la care Ciprian și-a făcut junioratul.

Fostul profesor al lui Ciprian Scrobotă, îndurerat de vestea primită. „Îl consideram fiul meu”

Fostul profesor Lazăr Ilie este devastat de vestea oribilă. Acesta a postat un mesaj sfâșietor, în care transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate:

„Ciprian, era anul II la FEFS a UBB Cluj-Napoca, îl consideram fiul meu, la fel ca pe Sofian, cu care a fost coleg, a fost ‘băiatul meu adoptat’, nu am făcut diferență între ei, la școală și la fotbal, însă voia Domnului a fost alta: l-a chemat la 20 de ani, la EL.

Urma ca a doua zi să vină spre casă, adică azi, dar o mică neatenție l-a costat viața!

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Veșnică pomenirea lui! Condoleanțe sincere familiei! Dumnezeu să vă dea putere să treceți peste această încercare, căci pe Ciprian l-a luat la El în cer!”, a transmis Ilie Lazăr, fostul profesor al lui Ciprian.