Tragedie fără margini în familia lui Boris Becker! Mama marelui campion a murit cu o zi înainte ca el să împlinească 57 de ani

Boris Becker, unul dintre cei mai importanți campioni din tenisul masculin, împlinește azi 57 de ani. Are parte de o aniversare tristă, deoarece ieri a primit vestea morții mamei sale.

A murit la 89 de ani, în apartamentul ei din Leimen

Elvira Becker s-a stins din viață în apartamentul ei din Leimen, Baden-Wurttemberg, la vârsta de 89 de ani. Ea l-a sprijinit întotdeauna pe Boris, chiar și în perioadelor tulburi care au urmat celebrei sale cariere pe teren.

Campionul german a fost închis în Marea Britanie pentru șapte luni, în 2022, pentru infracțiuni financiare. Se crede că apelurile telefonice repetate ale Elvirei l-au ajutat pe Becker să rămână pe linia de plutire.

Înainte de a fi condamnat, Elvira Becker a avut o intervenție memorabilă în presa engleză. „Sper că fiul meu nu va merge la închisoare. În general, este un băiat cumsecade!”, a spus femeia.

Elvira provenea din fosta Cehoslovacie

Când a vizitat-o ​​în luna mai, el a postat fotografii pe Instagram alături de mesajul: „Singura și singura… Elvira! La mulți ani de Ziua Mamei”. Elvira a fugit din fosta Cehoslovacie, împreună cu familia ei, în anii 1940.

Ea și soțul ei, Karl-Heinz, care a murit de cancer în 1999, au fost figuri importante în dezvoltarea lui Becker în tenis. Germanul a fost cel mai tânăr câștigător de la Wimbledon, la vârsta de 17 ani, în 1985.

Din cauza dificultăților de sănătate și de mobilitate ale Elvirei, ea nu a putut să-l vadă pe Boris, căsătorindu-se pentru a treia oară.

Țiriac l-a luat de acasă și l-a dus la Monte Carlo

Ion Țiriac, omul de care se leagă ascensiunea în tenis a lui Boris Becker, a povestit că a intervenit la părinții lui, ca să-l ia din Germania la Monte Carlo.

„Am vrut să vină la mine la Monte Carlo și să joace împotriva lui Guillermo Vilas o lună. Patru ore în fiecare zi nenorocită! Am vrut ca Boris să se antreneze cu Vilas timp de o lună, iar după aceea am fost sigur că va merge pe drumul lui. M-am dus la părinții lui și le-am spus că mâine Boris ar trebui să-și facă bagajul. Am stabilit un program de antrenamente și unul de turnee. Boris era extrem de tânăr atunci, dar asculta și era pregătit. În principiu, acesta a fost momentul în care s-a născut superstarul Boris Becker”, a spus Ion Țiriac.

Boris a câștigat 49 de titluri de simplu în întreaga carieră, dintre care șase de Grand Slam, și a fost lider mondial în circuitul ATP.