Tragedie fără margini în fotbal. Dominic Frimpong a fost împușcat în cap

Fotbalul african este în stare de șoc după moartea lui Dominic Frimpong. Tânărul jucător, în vârstă de doar 20 de ani, a fost împușcat mortal în urma unui atac armat. Incidentul a avut loc în Ghana, la finalul unei partide din campionatul intern.

Tragedie în fotbal! Un jucător de 20 de ani a fost împușcat după un meci în Ghana

s-a produs după un meci din campionatul Ghanei. Echipa sa, Berekum Chelsea, se întorcea de la partida disputată împotriva celor de la Samartex. În timpul deplasării, autocarul a fost atacat de mai mulți indivizi înarmați, care au blocat drumul. Nu este însă clar care a fost motivul din spatele crimei.

Potrivit informațiilor apărute, atacatorii au deschis focul asupra vehiculului. Șoferul a încercat să evite pericolul și să întoarcă autocarul, însă gloanțele au lovit mașina. În haosul creat, jucătorii și staff-ul au fugit pentru a se salva, refugiindu-se în zonele din apropiere. Mulți chiar au alergat în pădure.

Dominic Frimpong a fost împușcat în zona capului în timpul atacului. , însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. El a fost singura victimă care și-a pierdut viața dintre cele aproximativ 30 de persoane aflate în autocar.

Atacatorii s-au făcut dispăruți. Reacția oficială

Tânărul fotbalist era considerat un jucător de mare perspectivă. Evolua pentru Berekum Chelsea sub formă de împrumut și bifase 13 meciuri în acest sezon, reușind să marcheze de două ori. Oficialii federației din Ghana au transmis un mesaj emoționant și au vorbit despre o pierdere uriașă pentru fotbalul local. Autoritățile au deschis o anchetă și încearcă să îi identifice pe atacatori, care sunt încă în libertate.

„Asociația de Fotbal din Ghana (GFA) a primit cu profund șoc și mare tristețe vestea tragică a decesului lui Dominic Frimpong, de la clubul de fotbal Berekum Chelsea”, a fost comunicatul emis de Federația Ghaneză de Fotbal.