Tragedie fără margini în fotbal! Un junior de doar 7 ani a murit la antrenament

Momente absolut cumplite s-au petrecut în cursul zilei de marți la antrenamentul echipei U18 de la Boavista, club de mare tradiție în Portugalia, aflat însă de ceva timp într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere financiar și administrativ. Un jucător în vârstă de 7 ani a leșinat la un moment dat din senin și, în mod evident, s-a prăbușit pe teren, iar ulterior, seara, a fost declarat decesul său, au informat jurnaliștii de la

ADVERTISEMENT

Un junior de 7 ani de la Boavista a murit după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui antrenament

Conform sursei citate, s-a intervenit destul de prompt în clipele respective pentru ajutorarea micuțului, dar din păcate totul s-a dovedit în cele din urmă a fi în zadar. A fost folosit chiar și un defibrilator chiar pe teren, dar nu a fost suficient. Ulterior, echipaje medicale specializate în astfel de situații de urgență au sosit la fața locului, iar copilul a fost dus în stare critică la spitalul Sao Joao din Porto, unde s-a consemnat deznodământul tragic.

La scurt timp, clubul de fotbal Boavista a emis un comunicat prin care a dorit, în mod firesc, să își manifeste regretul profund față de această tragedie uriașă.

ADVERTISEMENT

„Clubul de fotbal Boavista anunță cu profund regret decesul unui jucător din echipa sa Under-8, survenit în urma unei ședințe de antrenament în această după-amiază (n.r. marți).

Băiatul, în vârstă de doar 7 ani, s-a simțit rău la antrenament și s-a prăbușit brusc. A primit asistență medicală imediat la fața locului și s-au inițiat manevre de resuscitare până la sosirea INEM (n.r. echipajele medicale de urgență).

ADVERTISEMENT

Echipa de urgență a continuat procedurile și a asigurat transportul la Spitalul Sao Joao din Porto, unde jucătorul a fost internat în stare critică. A fost declarat decedat la scurt timp după aceea, în prima parte a serii.

ADVERTISEMENT

Trei zile de doliu la clubul din Porto

Tânărul sportiv se afla la al doilea sezon la Clubul de Fotbal Boavista și fusese supus examenelor medicale necesare pentru a se înscrie în sezonul curent. Nici clubul, nici familia sa nu aveau cunoștință de vreo afecțiune medicală care să-l împiedice să practice sportul.

Cu această ocazie, Clubul de Fotbal Boavista își reafirmă angajamentul de lungă durată față de respectarea strictă a tuturor protocoalelor de sănătate și siguranță, la toate nivelurile și în toate sporturile.

ADVERTISEMENT

În acest moment de profundă durere, când cuvintele sunt insuficiente, Clubul de Fotbal Boavista transmite condoleanțe sincere familiei, prietenilor, colegilor de echipă, colegilor de școală, antrenorilor și tuturor celor care l-au cunoscut, oferindu-le cuvinte de înțelegere și prietenie și asigurându-i că vor beneficia de sprijin psihologic toți cei care au nevoie de acesta.

Amintirea acestui tânăr sportiv va fi onorată pentru totdeauna de toți cei care trăiesc și reprezintă clubul în fiecare zi, iar zâmbetul său va rămâne o sursă de inspirație pentru drumul nostru”, au transmis portughezii.

Clubul Boavista este pe cale să se desființeze

Oficialii clubului lusitan au informat că au decis să îi onoreze memoria juniorului decedat prin trei zile de doliu în interiorul echipei. La finalul sezonului trecut, Boavista a retrogradat din punct de vedere sportiv în Liga 2 din Portugalia, iar ulterior, din cauza datoriilor a fost trimisă chiar la nivel de amatori, mai exact în Liga 5.

Mai mult, în urmă cu doar câteva zile societatea a intrat în procedura de lichidare, după cum a informat , preluată de