Sport

Tragedie fără margini în fotbalul românesc! Fostul jucător al UTA-ei a murit la doar 43 de ani în timpul meciului Norvegia – Coasta de Fildeș

Radu Mărginean, fotbalist care a evoluat în carieră pentru UTA, CFR Cluj sau Gloria Bistrița, a decedat la doar 43 de ani, în circumstanțe teribile. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Bogdan Cioara, Bogdan Mariș
30.06.2026 | 23:07
Tragedie fara margini in fotbalul romanesc Fostul jucator al UTAei a murit la doar 43 de ani in timpul meciului Norvegia Coasta de Fildes
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Radu Mărginean, fostul mijlocaș al UTA-ei, a decedat la vârsta de 43 de ani. FOTO: colaj Fanatik
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Radu Mărginean, fost jucător la echipe precum UTA, CFR Cluj sau Gloria Bistrița, a decedat la vârsta de doar 43 de ani. Acesta s-a stins în seara zilei de 30 iunie, în timp ce se desfășura meciul dintre Coasta de Fildeș și Norvegia de la Cupa Mondială. Fostul mijlocaș a murit după zeci de minute în care medicii au încercat să îl resusciteze.

A murit Radu Mărginean, fostul mijlocaș de la UTA și CFR Cluj

Conform Special Arad, Radu Mărginean se afla la baza de agrement pe care o deținea la ieșirea din Arad. Acesta dorea să intervină pentru a repara o defecțiune la un bazin cu apă și ar fi căzut în camera tehnică aflată în imediata apropiere a unui teren de fotbal, după ce ar fi încercat să coboare o scară. Fostul mijlocaș s-ar fi lovit la cap și nu a mai putut fi salvat de medici.

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Originar din Arad, Radu Mărginean activa de mai mulți ani ca antrenor în cadrul Academiei UTA. În 2025, alături de Sandu Gaica, acesta a condus echipa U17 a clubului „roș-alb” spre titlul de campioană națională. Arădenii au terminat play-off-ul pe primul loc, depășind formații precum FCSB, Rapid sau Farul Constanța.

Cine a fost Radu Mărginean

Radu Mărginean a debutat în 1999 la echipa de seniori a UTA-ei, iar în 2002 a contribuit la promovarea echipei în prima ligă sub comanda regretatului Ionuț Popa. Un an mai târziu, după ce „Bătrâna Doamnă” a retrogradat în divizia secundă, Mărginean a rămas în prima divizie și a semnat cu FC Bihor, iar în 2004 se transfera la CFR Cluj, grupare alături de care a evoluat inclusiv în cupele europene.

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După experiența din Gruia a ajuns la Gloria Bistrița, echipă pe care a reprezentat-o până la finalul carierei, cu excepția unei scurte reveniri la UTA, în sezonul 2012-2013. Radu Mărginean s-a retras în 2014, la doar 31 de ani, după 163 de meciuri jucate la nivelul Ligii 1 și 115 în divizia secundă. La începutul carierei, Mărginean a îmbrăcat și tricoul naționalei de tineret a României.

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UTA, mesaj emoționant după decesul lui Radu Mărginean

UTA, clubul din orașul natal al lui Radu Mărginean, pe care acesta l-a reprezentat atât ca jucător, cât și ca antrenor, a transmis un mesaj după decesul tragic al tehnicianului. „În această seară, familia utistă a primit o veste dureroasă. Radu Mărginean, fost jucător al UTA-ei și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști arădeni ai generației sale, a încetat din viață la vârsta de doar 43 de ani.

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Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generații de fotbaliști arădeni de după 1989 și a avut un rol important în echipa UTA-ei care a obținut promovarea pe prima scenă, în 2002. Internațional de tineret al României, Radu a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariții pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj și Gloria Bistrița.

După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul nostru, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA și contribuind la formarea noilor generații de fotbaliști. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis gruparea arădeană pe Facebook.

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Ce a transmis CFR Cluj după moartea lui Radu Mărginean

CFR Cluj, grupare la care Radu Mărginean a jucat în perioada 2004-2008, a reacționat după vestea tragică. „Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru pierderea fostului nostru jucător, Radu Mărginean, care s-a stins din viață prea devreme, la vârsta de doar 43 de ani.

Radu Mărginean a făcut parte din generația care a scris una dintre cele mai frumoase pagini din istoria clubului, contribuind la parcursul remarcabil al CFR-ului în Cupa UEFA Intertoto din 2005 și aducând numeroase bucurii suporterilor noștri. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, au transmis „feroviarii” pe pagina oficială.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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