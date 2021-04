Tragedie fără margini în Israel. 44 de morți și peste 150 de răniți la un pelerinaj religios. Video

Tragedie de proporții în Israel. Cel puțin 44 de morți și peste 150 de răniți au fost raportați în urma unui mare eveniment religios care a avut loc în zona muntelui Meron, la un pelerinaj.

Serviciul de Salvare a anunțat că 38 de persoane au murit la fața locului, iar alte 10 au decedat ulterior în spitale din cauza rănilor extrem de grave.

În ceea ce privește cauza tragediei, echipele de la salvare au anunțat inițial prăbușirea unor gradene la pelerinaj. Apoi, au comunicat că a fost vorba despre o busculadă de proporții, scrie Times of Israel.

Cea mai mare adunare publică organizată în Israel de la startul pandemiei de COVID-19 s-a soldat cu o dramă de proporții: cel puțin 44 de oameni au murit, și circa 150 sunt răniți în urma evenimentului.

În ciuda faptului că oficialii Ministerului Sănătății i-au avertizat pe israelieni să nu se deplaseze la Muntele Meron, îngrijorați că festivitățile ar putea duce la răspândirea în masă a coronavirusului, circa 100.000 de israelieni ultra-ortodocși au neglijat avertismentul și au ajuns la poalele muntelui, la mormântul rabinului Shimon Bar Yochai.

Aici, a avut loc o busculadă de proporţii care s-a soldat cu ”zeci de morţi”, conform datelor furnizate de serviciile de salvare în noaptea de joi spre vineri, transmite surse citată.

Magen David Adom, echivalentul serviciului de Salvare din Israel, a anunțat inițial un bilanț de 38 de decese și 80 de răniți, revenind apoi cu o nouă estimare în care informează despre 44 de victime și circa 150 de răniţi grav.

În urma busculadei, autoritățile au mobilizat uriașe echipaje de intervenție: circa 5.000 de polițiști și aproape 700 de medici au ajuns la fața locului, în nordul Galileii.

Presa din Israel a transmis rapid, pe rețelele de socializare, imagini şocante cu zeci de corpuri inerte, aliniate în pungi de plastic.

#BREAKING: Israeli rescue service official confirms atleast 44 killed in stampede at religious Lag Baomer event, more then 150 injured pic.twitter.com/lFe3mhPiuD

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 30, 2021