Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit

O tragedie cumplită s-a produs cu doar câteva ore înainte de UTA - Dinamo! Și-a pus capăt vieții după ce a luat cumplita decizie de a se arunca de la etajul 7 al unui bloc
Ciprian Păvăleanu
20.12.2025 | 15:54
Tragedie fara margini inainte de UTA Dinamo Sa aruncat de la etajul 7 si a murit
Mălina Guler, un tânăr fotograf acreditat la UTA Arad, s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc și a murit.
Cu doar câteva ore înainte de UTA – Dinamo, o tragedie fără margini s-a produs în familia celor de la UTA Arad. Mălina Guler, un tânăr fotograf acreditat la „Bătrâna Doamnă”, și-a pus capăt zilelor după ce s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc.

Un tânăr fotograf acreditat la UTA și-a pus capăt zilelor. S-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc

Mălina Guler era o tânără de doar 27 de ani care colabora cu mai multe redacții din Bihor. Sâmbătă, 20 decembrie, ea a luat o decizie ce a șocat pe toată lumea. S-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc din Oradea și a murit, conform celor de la Bihon.ro.

Era cunoscută pentru pasiunile ei pentru fotbal, fotografie și domeniul beauty și era descrisă de colegii ei că fiind o persoană plină de viață și mereu binedispusă, însă gândurile negre ascunse în spatele aparențelor au împins-o spre această decizie.

Prin fotografiile sale, Mălina a surprins sute de emoții ale fotbaliștilor și suporterilor de la FC Bihor, FC Rapid București și UTA Arad, ultima fiind echipa cu care colabora activ. Ea făcea parte și din echipa de organizatori a „Orașului Faptelor Bune”, campanie organizată de Radio ZU la Oradea. Vestea tragicului eveniment i-a șocat pe cei apropiați, iar zeci de mesaje de condoleanțe au început să curgă pe rețelele de socializare.

Mălina Guler
Mălina Guler, tânăra care a murit în urma unei căzături de la etajul șapte al unui bloc din Oradea. Foto: Bihon.ro

Tragedia s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte de UTA – Dinamo

Tragedia s-a produs cu doar câteva ore înainte de meciul extrem de important pe care UTA îl va disputa contra lui Dinamo, pe stadionul „Francis Neuman” din Arad. „Bătrâna Doamnă” face parte din hora echipelor ce se luptă pentru un loc de play-off, însă misiunea este extrem de dificilă.

Nu mai puțin de șapte echipe visează la ultimele două locuri de play-off, care sunt ocupate în acest moment de FC Argeș și Oțelul Galați. Cu o victorie, arădenii s-ar putea apropia și mai mult de primele șase locuri, sau chiar ar putea ocupa unul dintre ele, provizoriu, în funcție de rezultatul din Oțelul Galați – FC Argeș.

