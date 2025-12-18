Tragedie fără margini la Genoa lui Dan Șucu! Doi copii în vârstă de 3 și 5 ani au murit într-o explozie

ADVERTISEMENT

Finalul anului 2025 vine cu vești triste dinspre Genoa, echipa patronată de Dan Șucu. Unul dintre fotbaliștii săi va avea cele mai triste sărbători de iarnă după evenimentul cumplit din familia sa. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Tragedie la Genoa. Ce a pățit unul dintre jucătorii lui Dan Șucu

De la extaz la agonie, așa se poate caracteriza situația unui fotbalist de la Genoa. Mai exact, portughezul Vitinha, care duminică seară înscria în eșecul de acasă cu 1-2 în fața lui Inter, trece acum prin momente extrem de dure.

Potrivit fotbalistul și-a pierdut verișorii în vârstă de 3 și 5 ani. „Familia mea este în doliu. Vărul meu Bruno și-a pierdut copiii într-o tragedie în Franța”, a transmis jucătorul, conform sursei.

Jurnaliștii italieni scriu și că, conform rapoartelor, explozia a fost cauzată de o femeie care a încercat să se sinucidă aprinzând gazul în casa ei: detonarea a provocat moartea celor doi copii.

Situația echipei Genoa în Serie A. Dan Șucu aduce întăriri

Genoa reușise să scape, pentru moment, de zona direct retrogradabilă după un parcurs bun de rezultate sub comanda lui Daniele De Rossi. Duminică, în etapa a 15-a din Serie A,

. Italienii au scris deja că patronul român va băga bani în buzunar pentru a aduce un portar, un fundaș central, un mijlocaș și un atacant.