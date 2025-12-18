Sport

Tragedie fără margini la Genoa lui Dan Șucu! Doi copii în vârstă de 3 și 5 ani au murit într-o explozie

Episod trist petrecut înaintea sărbătorilor la Genoa. Unul dintre fotbaliștii lui Dan Șucu trece prin clipe cumplite după ce și-a pierdut doi membrii ai familiei.
Mihai Dragomir
18.12.2025 | 12:11
Tragedie fara margini la Genoa lui Dan Sucu Doi copii in varsta de 3 si 5 ani au murit intro explozie
ULTIMA ORĂ
Tragedie în familia fotbalistului de la Genoa. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Finalul anului 2025 vine cu vești triste dinspre Genoa, echipa patronată de Dan Șucu. Unul dintre fotbaliștii săi va avea cele mai triste sărbători de iarnă după evenimentul cumplit din familia sa. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Tragedie la Genoa. Ce a pățit unul dintre jucătorii lui Dan Șucu

De la extaz la agonie, așa se poate caracteriza situația unui fotbalist de la Genoa. Mai exact, portughezul Vitinha, care duminică seară înscria în eșecul de acasă cu 1-2 în fața lui Inter, trece acum prin momente extrem de dure.

ADVERTISEMENT

Potrivit tuttomercatoweb.com, fotbalistul și-a pierdut verișorii în vârstă de 3 și 5 ani. „Familia mea este în doliu. Vărul meu Bruno și-a pierdut copiii într-o tragedie în Franța”, a transmis jucătorul, conform sursei.

Jurnaliștii italieni scriu și că, conform rapoartelor, explozia a fost cauzată de o femeie care a încercat să se sinucidă aprinzând gazul în casa ei: detonarea a provocat moartea celor doi copii.

ADVERTISEMENT
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul...
Digi24.ro
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției

Situația echipei Genoa în Serie A. Dan Șucu aduce întăriri

Genoa reușise să scape, pentru moment, de zona direct retrogradabilă după un parcurs bun de rezultate sub comanda lui Daniele De Rossi. Duminică, în etapa a 15-a din Serie A, „grifonii” au cedat acasă cu 1-2 în fața Interului lui Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost...
Digisport.ro
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria casă

Dan Șucu vrea să revitalizeze situația echipei sale în această iarnă. Italienii au scris deja că patronul român va băga bani în buzunar pentru a aduce un portar, un fundaș central, un mijlocaș și un atacant.

Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la...
Fanatik
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
Cine transmite la TV AEK Atena – Universitatea Craiova. Anunț pentru românii din...
Fanatik
Cine transmite la TV AEK Atena – Universitatea Craiova. Anunț pentru românii din Grecia
Schimbarea la faţă a Universităţii Craiova! Ştefan Baiaram explică cum au devenit oltenii...
Fanatik
Schimbarea la faţă a Universităţii Craiova! Ştefan Baiaram explică cum au devenit oltenii o echipă de titlu: “Nu există meci să nu înscrie jucătorii care au venit!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Șocant! Ce a pierdut un român în Donbas în urma războiului din Ucraina:...
iamsport.ro
Șocant! Ce a pierdut un român în Donbas în urma războiului din Ucraina: 'Vor intra în posesia Rusiei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!