Sport

Tragedie fără margini! Sportivul de doar 19 ani a murit subit

Este din nou doliu în sportul mondial! O veste tragică a zguduit de această dată lumea echitației. Un tânăr jocheu de doar 19 ani a murit la scurt timp după ultima cursă
Cristian Măciucă
30.10.2025 | 21:20
Tragedie fara margini Sportivul de doar 19 ani a murit subit
ULTIMA ORĂ
Tragedie fără margini! Sportivul de doar 19 ani a murit. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Un tânăr jocheu din Marea Britanie a avut parte de o moarte subită. Sportivul avea doar 19 ani, iar tragedia s-a produs la doar câteva ore după ce a încheiat ultima cursă.

Jocheul Tommie Jakes a murit la doar 19 ani

Sportul din Regatul Unit al Marii Britanii este în doliu. Lumea echitației a pierdut un jocheu de mare perspectivă. Este vorba despre Tommie Jakes, care s-a stins din viață în cursul zilei de joi, 30 octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

Tânărul era ucenic (n.r. – jocheu în devenire) și un membru popular în camera de cântărire și a călărit pentru un antrenor de top pe nume George Boughey. Conform presei din Regatul Unit, Tomie Jakes a suferit o moarte subită, la doar 19 ani, el fiind găsit decedat în propria casă.

Lumea echitației din Marea Britanie e în doliu

Jakes era considerat un real talent în lumea echitației și urma să concureze la Chelmsford, înainte să fie găsit mort în casa familiei sale, lângă Newmarket (n.r. –  oraș în comitatul Suffolk, regiunea East, Anglia).

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”

„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția jocheului ucenic Tommie Jakes, în vârstă de 19 ani, care a murit sub, acasă, în dimineața aceasta, lângă Newmarket.

ADVERTISEMENT
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost...
Digisport.ro
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima

Tommie a fost un fiu și un frate mult iubit și un membru popular al echipei de curse a lui George Boughey. Părinții săi, Jeremy și Tonie, cer ca intimitatea lor să fie respectată în aceste momente groaznice”, se anunță într-un comunicat comun emis de IJF/PJA.

La următoarea cursă din Southwell se va ține un moment de reculegere în memoria lui Tommie Jakes. În plus, fiecare jocheu îl va omagia purtând pe braț o banderolă neagră.

ADVERTISEMENT

Ce mesaj a transmis antrenorul lui Tommie Jakes

George Boughey, cel al cărui ucenic era Tommie Jakes a reacționat la vestea tragică pe rețelele de socializare. „Suntem îndurerați de vestea că ucenicul nostru Tommie Jakes a decedat. Tommie a fost un membru integral și mult iubit al echipei noastre.

Nu era doar un tânăr călăreț extrem de talentat, cu atât de multe perspective, ci și un tânăr incredibil de amabil, popular și muncitor. Ne va fi enorm de dor de el”, a transmis echipa de comunicare a antrenorului.

Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani...
Fanatik
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani dacă iau campionatul!”
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit...
Fanatik
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit de miliardar în orașul natal
Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a...
Fanatik
Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni să înscrie pentru noua echipă
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Denis Alibec, monitorizat de rivala lui FCSB din SuperLiga: 'E interesant pentru orice...
iamsport.ro
Denis Alibec, monitorizat de rivala lui FCSB din SuperLiga: 'E interesant pentru orice echipă din campionat'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient,
Observatornews.ro
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa...
RTV.NET
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de &quot;laptele uitării&quot;, medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!