Tragedie fără margini! Sportivul de doar 19 ani a murit subit

Un tânăr jocheu din Marea Britanie a avut parte de o moarte subită. Sportivul avea doar 19 ani, iar tragedia s-a produs la doar câteva ore după ce a încheiat ultima cursă.

Jocheul Tommie Jakes a murit la doar 19 ani

Sportul din Regatul Unit al Marii Britanii este în doliu. a pierdut un jocheu de mare perspectivă. Este vorba despre Tommie Jakes, care s-a stins din viață în cursul zilei de joi, 30 octombrie 2025.

Tânărul era ucenic (n.r. – jocheu în devenire) și un membru popular în camera de cântărire și a călărit pentru un antrenor de top pe nume George Boughey. Conform presei din Regatul Unit, Tomie Jakes , la doar 19 ani, el fiind găsit decedat în propria casă.

Lumea echitației din Marea Britanie e în doliu

Jakes era considerat un real talent în lumea echitației și urma să concureze la Chelmsford, înainte să fie găsit mort în casa familiei sale, lângă Newmarket (n.r. – oraș în comitatul Suffolk, regiunea East, Anglia).

„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția jocheului ucenic Tommie Jakes, în vârstă de 19 ani, care a murit sub, acasă, în dimineața aceasta, lângă Newmarket.

Tommie a fost un fiu și un frate mult iubit și un membru popular al echipei de curse a lui George Boughey. Părinții săi, Jeremy și Tonie, cer ca intimitatea lor să fie respectată în aceste momente groaznice”, se anunță într-un comunicat comun emis de IJF/PJA.

La următoarea cursă din Southwell se va ține un moment de reculegere în memoria lui Tommie Jakes. În plus, fiecare jocheu îl va omagia purtând pe braț o banderolă neagră.

A minute's silence will take place before the first race at Southwell in remembrance of Tommie Jakes, who passed away today aged 19. Jockeys will also wear black armbands throughout the nine-race card as a mark of respect. — At The Races (@AtTheRaces)

Ce mesaj a transmis antrenorul lui Tommie Jakes

George Boughey, cel al cărui ucenic era Tommie Jakes a reacționat la vestea tragică pe rețelele de socializare. „Suntem îndurerați de vestea că ucenicul nostru Tommie Jakes a decedat. Tommie a fost un membru integral și mult iubit al echipei noastre.

Nu era doar un tânăr călăreț extrem de talentat, cu atât de multe perspective, ci și un tânăr incredibil de amabil, popular și muncitor. Ne va fi enorm de dor de el”, a transmis echipa de comunicare a antrenorului.