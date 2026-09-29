Tragedie fără margini! Un arbitru de 30 de ani s-a sinucis din cauza soției, după ce și-a anunțat moartea în online

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Arbitrul Gheorghe Moldovan din Republica Moldova și-a pus capăt zilelor, împușcându-se cu o armă deținută legal. Tragedia a avut loc în localitatea Orhei, chiar în casa soției sale, cu care se afla în plin divorț.

Un arbitru s-a sinucis din cauza divorțului

Bărbatul, care lasă în urmă trei copiii, a fost găsit fără suflare în seara zilei de luni, 28 septembrie. Arbitrul, care suferea teribil din cauza faptului că soția sa ceruse divorțul, a mers la casa acesteia și s-a împușcat cu propria armă.

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”Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, au mărturisit surse din cadrul poliției, conform .

Gheorghe Moldovan a condus meciuri din primele două ligi din Republica Moldova, atât ca principal, cât și ca asistent. El a fost delegat la două jocuri din actuala stagiune, ultima sa apariție pe teren fiind pe 12 septembrie, la partida FCM Ungheni – Sparta Selemet.

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Arbitrul și-a anunțat moartea pe rețelele de socializare

Șocant este faptul că înainte cu o zi de tragicul eveniment, Gheorghe Moldovan își anunțase hotărârea de a se sinucide în mediul online. Într-un mesaj postat pe contul de Facebook, arbitrul a vorbit despre drama despărțirii de soția sa.

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”Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fost Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor.

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Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: ‘Vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine’. Lucrurile acestea au fost menționate foarte des.

Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că ‘fericirea mea ține de lipsa ta. Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită’. De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită.

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Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, ca să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu cred că în viață. Asta este ultimul meu mesaj”, a scris Moldovan, pe rețelele de socializare.

Alte două sinucideri în lumea sportului

Două tragedii asemănătoare au lovit lumea sportului în această vară. Mai întâi fotbalistul sud-african Jayden Adams, care a evoluat în trei meciuri la Cupa Mondială, la vârsta de 25 de ani. El suferea de depresie după moartea unui bun prieten și a bunicii sale.

Fostul jucător de fotbal american, Jordan Devey, campion Super Bowl cu New England Patriots, , chiar în ziua în care ar fi sărbătorit 15 ani de căsnicie. Mama sportivului a precizat că este posibil ca fiul său să fi suferit de encefalopatie traumatică cronică.