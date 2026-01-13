Sport

Tragedie! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani

Doliu în fotbalul din Franța, după ce fotbalistul din Hexagon s-a stins din viață la doar 42 de ani, după o luptă dură cu o boală incurabilă dusă în ultimii ani.
FANATIK
13.01.2026 | 19:07
Tragedie Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani
ULTIMA ORĂ
Doliu în Franța, fostul jucător de Champions League a decedat
ADVERTISEMENT

Viața este de multe ori nedreaptă și cruntă, iar Thierry Steinmetz a suferit din această cauză. Francezul a decedat la numai 42 de ani după ce s-a luptat cu cancerul, o boală care de multe ori este nemiloasă.

Fotbalistul de Liga Campionilor a încetat din viață la doar 42 de ani

Fostul fotbalist francez Thierry Steinmetz a murit la vârsta de 42 de ani, punând capăt unei îndelungate bătălii cu cancerul, au anunțat reprezentanții Uniunii Fotbaliștilor Profesioniști din Franța (UNFP). În timpul carierei sale, Steinmetz a evoluat în Franța, Luxemburg și Germania, adunând aproape 200 de apariții fie ca mijlocaș ofensiv, fie ca atacant.

ADVERTISEMENT

A jucat pentru cluburi precum RC Lens B, US Forbach, CS O Amnéville, FC Metz sau F91 Dudelange, iar cu această ultimă echipă a trăit una dintre cele mai memorabile faze ale carierei sale, contribuind decisiv la o victorie istorică în preliminariile Ligii Campionilor contra celor de la Red Bull Salzburg.

Lumea fotbalului deplânge moartea lui Thierry Steinmetz

Cariera i-a fost însă întreruptă brusc în 2017, când medicii au fost nevoiți să îi amputeze o parte din picior din cauza unei tumori maligne, ceea ce i-a pus capăt evoluției ca jucător profesionist. Deși această pierdere a fost o lovitură grea, Steinmetz nu s-a îndepărtat de fotbal: s-a dedicat antrenoratului la nivel amator, conducând echipa SSEP Hombourg-Haut din 2018 și până aproape de ultimele sale luni de viață.

ADVERTISEMENT
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii...
Digi24.ro
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”

Reacțiile comunității din lumea fotbalului au fost rapide: atât UNFP, cât și fostele sale cluburi, printre care FC Metz, și-au exprimat condoleanțele pentru familia și apropiații săi, evidențiind impactul său ca jucător respectat și antrenor pasionat care lasă în urmă un gol ce va rămâne etern în inimile celor care l-au cunoscut.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul

Fotbalul din Franța, lovit din plin. Rolland Courbis a decedat

Fotbalul din Franța trece prin clipe grele, asta pentru că un alt om care și-a pus amprenta pe sport și-a pierdut viața. Fostul antrenor și jucător al lui Olympique Marseille, Rolland Courbis, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Printre cei care și-au exprimat condoleanțele public a fost și antrenorul naționalei, Deschamps.

„A fost un om pasionat, cu o personalitate călduroasă și plin de caracter. În ultimii ani, a ales să-și arate această pasiune din spatele unui microfon, într-un stil unic ce numai el putea să-l aibă”, a spus selecționerul Franței, Didier Deschamps.

ADVERTISEMENT
Variantă șoc pentru banca lui Real Madrid! Un tehnician care a fost demis...
Fanatik
Variantă șoc pentru banca lui Real Madrid! Un tehnician care a fost demis recent este văzut cu ochi buni de „galactici”
Al Okhdood – Al Kholood, live. Gestul lui Șumudică după gol. Reacția genială...
Fanatik
Al Okhdood – Al Kholood, live. Gestul lui Șumudică după gol. Reacția genială a arabilor după super reușita echipei românului. Video
A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB....
Fanatik
A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB. Are cifre incredibile
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cazul Mario Iorgulescu: Gică Hagi 'a făcut demersuri de urgență pentru avionul-ambulanță' care...
iamsport.ro
Cazul Mario Iorgulescu: Gică Hagi 'a făcut demersuri de urgență pentru avionul-ambulanță' care l-a scos din țară!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!