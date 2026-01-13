Tragedie! Fostul fotbalist de Champions League a murit la doar 42 de ani

ADVERTISEMENT

Viața este de multe ori nedreaptă și cruntă, iar Thierry Steinmetz a suferit din această cauză. Francezul a decedat la numai 42 de ani după ce s-a luptat cu cancerul, o boală care de multe ori este nemiloasă.

Fotbalistul de Liga Campionilor a încetat din viață la doar 42 de ani

Fostul fotbalist francez Thierry Steinmetz a murit la vârsta de 42 de ani, punând capăt unei îndelungate bătălii cu cancerul, au anunțat reprezentanții Uniunii Fotbaliștilor Profesioniști din Franța (UNFP). În timpul carierei sale, Steinmetz a evoluat în Franța, Luxemburg și Germania, adunând aproape 200 de apariții fie ca mijlocaș ofensiv, fie ca atacant.

A jucat pentru cluburi precum RC Lens B, US Forbach, CS O Amnéville, FC Metz sau F91 Dudelange, iar cu această ultimă echipă a trăit una dintre cele mai memorabile faze ale carierei sale, contribuind decisiv la o victorie istorică în preliminariile contra celor de la Red Bull Salzburg.

Lumea fotbalului deplânge moartea lui Thierry Steinmetz

Cariera i-a fost însă întreruptă brusc în 2017, când medicii au fost nevoiți să îi amputeze o parte din picior din cauza unei tumori maligne, ceea ce i-a pus capăt evoluției ca jucător profesionist. Deși această pierdere a fost o lovitură grea, Steinmetz nu s-a îndepărtat de fotbal: s-a dedicat antrenoratului la nivel amator, conducând echipa SSEP Hombourg-Haut din 2018 și până aproape de ultimele sale luni de viață.

Reacțiile comunității din lumea fotbalului au fost rapide: atât UNFP, cât și fostele sale cluburi, printre care FC Metz, și-au exprimat condoleanțele pentru familia și apropiații săi, evidențiind impactul său ca jucător respectat și antrenor pasionat care lasă în urmă un gol ce va rămâne etern în inimile celor care l-au cunoscut.

Fotbalul din Franța, lovit din plin. Rolland Courbis a decedat

Fotbalul din Franța trece prin clipe grele, asta pentru că un alt om care și-a pus amprenta pe sport și-a pierdut viața. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Printre cei care și-au exprimat condoleanțele public a fost și antrenorul naționalei, Deschamps.

„A fost un om pasionat, cu o personalitate călduroasă și plin de caracter. În ultimii ani, a ales să-și arate această pasiune din spatele unui microfon, într-un stil unic ce numai el putea să-l aibă”, a spus selecționerul Franței, Didier Deschamps.