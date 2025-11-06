Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani

ADVERTISEMENT

O nouă tragedie s-a produs în fotbalul românesc. Un fost junior al Corvinului Hunedoara a pierdut lupta cu viața după o boală cruntă. Acest eveniment s-a întâmplat la doar o zi de la trecerea în neființă a lui Emeric Ienei.

Un fotbalist format de Corvinul Hunedoara s-a stins din viață la doar 18 ani. Care este cauza morții

Doliu în Hunedoara! i, Corvinul a anunțat trecerea în neființă a lui Fabian Căprău. Fostul junior al hunedorenilor s-a stins din viață la doar 18 ani, după o boală cruntă.

ADVERTISEMENT

Clubul Corvinul a anunțat faptul că înainte de startul meciului de sâmbătă, cu FC Voluntari , cât și a lui Fabian Căprău.

„Ne exprimăm regretul profund faţă de dispariţia prematură a tânărului Fabian Căprău şi suntem alături de familia sa şi de toţi cei care l-au cunoscut, în aceste momente dificile!

ADVERTISEMENT

Fabian a trecut şi pe la centrul juvenil al clubului nostru şi a fost unul dintre copiii Hunedoarei care au iubit fotbalul şi sportul, în general.

ADVERTISEMENT

Înaintea startului meciului de sâmbătă vom ţine, împreună, un moment de reculegere atât în memoria lui Emerich Jenei, cât şi în cea a lui Fabian. Dumnezeu să îl ierte şi să îl odihnească în pace! Condoleanţe familiei”, s-a arătat în mesajul transmis de Corvinul.

Cum a reacționat familia lui Fabian Căprău după deces. Tânărul suferea de ceva timp de o boală gravă

Tatăl lui Fabian a dat vestea tristă pe pagina personală de Facebook. Alin Căprău a mărturisit că sufletul familiei s-a frânt după decesul lui Fabian, tânărul pierzând lupta cu viața la doar 18 ani.

„Inima noastră s-a frânt astăzi… Dragul nostru Fabian a pierdut lupta cu viața la doar 18 ani, după o luptă grea și plină de curaj.

A fost un suflet bun, un copil minunat, care a luminat viețile noastre cu zâmbetul și iubirea lui. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l primească în împărăția Sa”, a fost mesajul transmis de tatăl lui Fabian Căprău.