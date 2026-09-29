Tragedie! Fostul fotbalist de la Manchester City a murit la 32 de ani!

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Courtney Meppen-Walter, considerat o viitoare vedetă a lui Manchester City, . Decesul fotbalistului a zdruncinat echipele pentru care a evoluat.

Courtney Meppen-Walter a murit la 32 de ani

în această dimineață. Courtney Meppen-Walter a decedat la 32 de ani, iar anunțul a fost făcut de ultimul club la care a evoluat. Cauzele decesului fotbalistului nu au fost până în acest moment dezvăluite.

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”Suntem profund întristați să aflăm de trecerea în neființă a fostului nostru jucător Courtney Meppen-Walter, la vârsta de 32 de ani. Gândurile și condoleanțele tuturor celor de la Bury FC sunt îndreptate către familia și prietenii săi în aceste momente incredibil de dificile”, au transmis oficialii lui Bury, pe platforma .

Courtney Meppen-Walter a ieșit din lumea reflectoarelor în vara acestui an. Fostul fundaș central a rămas fără club, după ce s-a despărțit de Bury, formație din Liga 5 a Angliei.

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Courtney Meppen-Walter a fost condamnat la peste un an de închisoare

Deși Courtney Meppen-Walter era unul dintre oamenii de bază în academia lui Manchester City și căpitanul echipei naționale de tineret a Anlgiei, cariera sa s-a prăbușit prematur. La vârsta de 19 ani, fundașul a fost implicat într-un scandal uriaș, ce i-a distrus viitorul în fotbal.

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În 2013, britanicul a fost condamnat la 15 luni de închisoare pentru uciderea a doi frați afgani, veniți în Marea Britanie după instaurarea regimului taliban în țara natală. Totul s-a întâmplat cu un an înainte, când mașina condusă de Courtney Mepppen-Walter a fost implicată într-un accident rutier. Probele din dosar au demonstrat că fotbalistul depășise limita legală de viteză.

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Fundașul și-a continuat, după eliberare, cariera în ligile semiprofesioniste din Anglia, evoluând pentru Carlisle United, Stockport și Glossop. Courtney Meppen-Walter a riscat o nouă sentință cu închisoarea, când evolua pentru ultima echipă menționată.

În 2019, a fost prins la volan în stare de ebrietate. Etilotestul a indicat o valoare aproape dublă față de limita legală din Marea Britanie. Totuși, Meppen-Walter și-a recunoscut fapta și a scăpat de o nouă condamnare, însă i-a fost suspendat permisul pentru o perioadă de 22 de luni. Jucătorul a fost obligat să efectueze 80 de ore de muncă în folosul comunității și să plătească cheltuielile de judecată.

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