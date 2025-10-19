Tragedie în Afganistan! Trei sportivi au fost uciși de armata pakistaneză! Decizia luată de Federație după tensiunile uriașe

Trei tineri jucători de cricket din Afganistan au fost uciși într-un atac aerian, despre care se crede că a fost efectuat de armata pakistaneză în provincia Paktika. Atacul a avut loc în districtul Urgun și a ucis, în total, opt civili, rănind alți șapte. Incidentul a pus capăt unui armistițiu de 48 de ore între Afganistan și Pakistan.

Trei sportivi din Afganistan, uciși de armata pakistaneză

Jucătorii se întorceau de la un meci amical din Sharana, capitala provinciei Paktika, când au fost vizați în timpul unei adunări locale. Federația de Cricket din Afganistan (ABC) a condamnat atacul, numindu-l „un atac laș al regimului pakistanez”. Ca urmare, ABC s-a retras din seria de meciuri cu Pakistan și Sri Lanka.

Reacții în lanț după atacul sângeros

Consiliul de Cricket din India (BCCI) și-a exprimat solidaritatea cu comunitatea cricketului afgan. „Este un atac teribil asupra sportivilor promițători și o pierdere greu de suportat pentru întreaga națiune”, a transmis BCCI.

Căpitanul echipei naționale, Rashid Khan, a condamnat atacul drept „imoral și barbar”. El a spus că decizia de retragere din turneu este justificată: „Demnitatea națională trebuie să fie pe primul loc”.

Jucători și foști lideri ai echipei, precum Mohammad Nabi și Fazalhaq Farooqi, au catalogat incidentul drept „o tragedie și un act criminal odios”. Gulbadan Naib, sportiv de națională, a subliniat că „niciun atac nu va doborî spiritul afgan”.

Tensiuni și violențe la granița Afganistan-Pakistan

Atacul aerian survine într-un context tensionat între . În ultimele săptămâni, confruntările la graniță s-au intensificat, cu schimburi de focuri și victime de ambele părți.

dintre Kabul și Islamabad erau în curs la Doha, dar violențele recente amenință armistițiul fragil. Incidentul cu tinerii jucători de cricket a reaprins tensiunile și a subliniat fragilitatea păcii în regiune.

Cricketul, cel mai popular sport din Afganistan

Cricketul este cel mai popular sport din Afganistan și unul dintre cele mai iubite sporturi din întreaga Asia. Mii de copii și tineri joacă zilnic în școli, cartiere sau pe terenuri improvizate. Este un sport accesibil și atractiv pentru toate vârstele.

Echipa națională are un rol important în viața oamenilor. Fiecare meci urmărit la televizor sau în comunitate adună oameni de toate vârstele. Tinerii visează să ajungă să reprezinte țara și să joace pe plan internațional.