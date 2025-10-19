Sport

Tragedie în Afganistan! Trei sportivi au fost uciși de armata pakistaneză! Decizia luată de Federație după tensiunile uriașe

Se reaprind tensiunile dintre Afganistan și Pakistan. Trei jucători de cricket au fost uciși cu bestialitate! Se întorceau de la un meci amical. Reacții în lanț.
Alex Bodnariu
19.10.2025 | 09:45
Tragedie in Afganistan Trei sportivi au fost ucisi de armata pakistaneza Decizia luata de Federatie dupa tensiunile uriase
Tragedie în sportul mondial. Trei jucători de cricket au fost uciși

Trei tineri jucători de cricket din Afganistan au fost uciși într-un atac aerian, despre care se crede că a fost efectuat de armata pakistaneză în provincia Paktika. Atacul a avut loc în districtul Urgun și a ucis, în total, opt civili, rănind alți șapte. Incidentul a pus capăt unui armistițiu de 48 de ore între Afganistan și Pakistan.

ADVERTISEMENT

Trei sportivi din Afganistan, uciși de armata pakistaneză

Jucătorii se întorceau de la un meci amical din Sharana, capitala provinciei Paktika, când au fost vizați în timpul unei adunări locale. Federația de Cricket din Afganistan (ABC) a condamnat atacul, numindu-l „un atac laș al regimului pakistanez”. Ca urmare, ABC s-a retras din seria de meciuri cu Pakistan și Sri Lanka.

Reacții în lanț după atacul sângeros

Consiliul de Cricket din India (BCCI) și-a exprimat solidaritatea cu comunitatea cricketului afgan. „Este un atac teribil asupra sportivilor promițători și o pierdere greu de suportat pentru întreaga națiune”, a transmis BCCI.

ADVERTISEMENT

Căpitanul echipei naționale, Rashid Khan, a condamnat atacul drept „imoral și barbar”. El a spus că decizia de retragere din turneu este justificată: „Demnitatea națională trebuie să fie pe primul loc”.

Jucători și foști lideri ai echipei, precum Mohammad Nabi și Fazalhaq Farooqi, au catalogat incidentul drept „o tragedie și un act criminal odios”. Gulbadan Naib, sportiv de națională, a subliniat că „niciun atac nu va doborî spiritul afgan”.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Tensiuni și violențe la granița Afganistan-Pakistan

Atacul aerian survine într-un context tensionat între Afganistan și Pakistan. În ultimele săptămâni, confruntările la graniță s-au intensificat, cu schimburi de focuri și victime de ambele părți.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei

Negocierile de pace dintre Kabul și Islamabad erau în curs la Doha, dar violențele recente amenință armistițiul fragil. Incidentul cu tinerii jucători de cricket a reaprins tensiunile și a subliniat fragilitatea păcii în regiune.

Cricketul, cel mai popular sport din Afganistan

Cricketul este cel mai popular sport din Afganistan și unul dintre cele mai iubite sporturi din întreaga Asia. Mii de copii și tineri joacă zilnic în școli, cartiere sau pe terenuri improvizate. Este un sport accesibil și atractiv pentru toate vârstele.

ADVERTISEMENT

Echipa națională are un rol important în viața oamenilor. Fiecare meci urmărit la televizor sau în comunitate adună oameni de toate vârstele. Tinerii visează să ajungă să reprezinte țara și să joace pe plan internațional.

Elias Charalambous, pus la zid după Metaloglobus – FCSB 2-1. „Dacă nu-ți dai...
Fanatik
Elias Charalambous, pus la zid după Metaloglobus – FCSB 2-1. „Dacă nu-ți dai demisia, înseamnă că nu-ți respecți suporterii! Ce-ți asumi tu? Trebuie un șoc!”
Povestea uluitoare a lui Imad Kassas, omul care a bătut FCSB și pe...
Fanatik
Povestea uluitoare a lui Imad Kassas, omul care a bătut FCSB și pe Gigi Becali: „Arabule, dă-mi mie echipa!”. Dezvăluiri de culise: „Face ședințe cu fiica și soția”. Exclusiv
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de...
Fanatik
Vila celui mai bun fotbalist din lume, în valoare de 11 milioane de euro, de care se poate alege praful. ”Bijuteria arhitecturală” se află într-un loc de vis din Europa și are dotări spectaculoase: o piscină de 92 mp și un teren de fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează,...
iamsport.ro
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează, se luptă pentru fiecare minge'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!