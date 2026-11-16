Tragedie în America de Sud! Un fotbalist de 18 ani a murit după ce a fost lovit cu o minge în cap

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O nouă tragedie a lovit fotbalul din America de Sud. Totul s-a întâmplat joi, 12 noiembrie, iar tânărului fotbalist în vârstă de 18 ani.

Abel Nunez a murit după ce a fost lovit cu mingea în cap

În timpul unui meci disputat în divizia a cincea a Turneului de tineret C al Federaţiei Argentiniene de Fotbal, Abel Nunez a fost lovit în cap de o minge ce fusese degajată de apărarea adversă. Tânărul fotbalist în vârstă de 18 ani a rămas întins pe gazon, în stare de inconștiență. Abel Nunez a avut parte de îngrijiri medicale chiar pe teren și, ulterior, a fost transportat la spital.

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Medicii au concluzionat că fotbalistul a suferit un traumatism cranian sever și l-au supus unei . Totuși, starea sa de sănătate s-a deteriorat constant. În cursul zilei de duminică, clubul pentru care evolua, FC Ezeiza a anunțat decesul lui Abel Nunez, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare:

”Cea mai grea veste pe care trebuie să o comunicăm în calitate de club. Cu o durere profundă şi o imensă tristeţe, ne luăm rămas-bun de la un băiat care avea toată viaţa înainte şi care astăzi ne lasă un gol imposibil de explicat.

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Astăzi, fotbalul trece pe plan secund. Durerea de a ne lua rămas-bun de la un coechipier, de la un tânăr plin de vise şi speranţe, care făcea parte din familia noastră, ne copleşeşte. Din partea clubului Ezeiza, dorim să transmitem cele mai sincere condoleanţe şi tot sprijinul nostru celor apropiaţi, prietenilor, coechipierilor şi celor dragi în acest moment atât de dificil. Odihneşte-te în pace. Vei face întotdeauna parte din familia noastră”, a transmis clubul argentinian FC Ezeiza, pe Facebook.

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Abel Nunez juca, în paralel, și futsal

Fotbalistul ce purta numărul 10 pentru FC Ezeiza era activ și în futsal. Acesta evolua pentru echipa de rezerve a celor de la Nueva Estrella. Clubul a anunțat că a anulat toate evenimentele organizate la sfârșitul săptămânii trecute, din cauza tragediei jucătorului lor: ”Cu profundă tristeţe, clubul Nueva Estrella anunţă suspendarea tuturor competiţiilor sportive programate pentru astăzi, ca urmare a decesului lui Abel. Ca instituţie, suntem alături de familia lui, de prietenii lui şi de întreaga noastră comunitate în aceste momente dificile.

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Astăzi, nici meciurile, nici rezultatele nu mai contează. Astăzi, durerea noastră comună ne uneşte şi ne îndeamnă să fim alături de cei care au cel mai mult nevoie de noi Abel va face întotdeauna parte din familia noastră. Odihneşte-te în pace, îngeraşule. Nueva Estrella nu te va uita niciodată”, a transmis clubul, pe .