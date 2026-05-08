Tragedie în America! O sportivă și-a pierdut viața în timpul cursei de 400 de kilometri

Un nou episod tragic a zguduit lumea sporturilor de anduranță din Statele Unite. O participantă la ultramaratonul Cocodona 250 din Arizona a murit după ce s-a prăbușit în timpul cursei considerate una dintre cele mai dure din lume.

Tragedie la ultramaratonul extrem din SUA! O participantă s-a prăbușit pe traseu și nu a mai putut fi salvată

Incidentul s-a petrecut marți, în apropierea localității Groom Creek, lângă Prescott. Potrivit autorităților din comitatul Yavapai, femeia, aflată în jurul vârstei de 40 de ani, s-a prăbușit pe traseu, iar echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului. Din păcate, medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

au confirmat tragedia printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Aceștia au anunțat că familia sportivei a fost informată și au precizat că nu vor oferi momentan mai multe detalii din respect pentru apropiații victimei.

De ce Cocodona 250 este considerată una dintre cele mai dure curse din lume

Cocodona 250 este una dintre cele mai extreme curse de ultramaraton din lume. Traseul măsoară aproximativ 253 de mile, adică peste 400 de kilometri, și traversează deșerturile și munții din Arizona, între Black Canyon City și Flagstaff. Participanții trebuie să reziste mai multe zile aproape fără somn, în condiții extrem de dificile.

În ciuda tragediei, . Mesajele de susținere și condoleanțele au inundat comunitatea pasionaților de ultramaratoane, mulți sportivi și voluntari descriind momentul drept unul devastator pentru întreaga competiție.