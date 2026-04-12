Tragedie în Anglia! A murit chiar în timpul meciului, după ce a acuzat o urgență medicală

Un fan al formației engleze Blackpool a decedat după ce s-a confruntat cu o urgență medicală în tribună în timpul meciului pe care echipa sa l-a disputat sâmbătă contra celor de la Peterborough în divizia a treia. Partida a fost suspendată timp de 30 de minute pentru ca echipajul medical să intervină, însă, din nefericire, suporterul lui Blackpool a decedat.

Tragedie în Anglia. Un fan a decedat după ce a acuzat o urgență medicală în timpul unui meci

Partida dintre Blackpool și Peterborough, care s-a disputat sâmbătă, în cadrul etapei 43 din League One, divizia a treia engleză, a fost întreruptă timp de 30 de minute în repriza secundă, deoarece un suporter al gazdelor, Graham Sharman, s-a confruntat cu o urgență medicală în tribuna arenei Bloomfield Road.

Blackpool se afla în avantaj în momentul în care partida a fost întreruptă și avea să câștige cu 3-1, rezultat care s-a menținut și după ce gazdele au rămas în 10 oameni. Din nefericire, fanul nu a putut fi salvat de intervenția echipei medicale, iar decesul său a fost confirmat oficial chiar de către clubul Blackpool.

Ce au transmis cele două cluburi după ce suporterul lui Blackpool a decedat

Anunțul cutremurător a fost făcut duminică de gruparea din League One. „Blackpool Football Club anunță cu mare tristețe vestea trecerii în neființă a suporterului Graham Sharman. Graham s-a confruntat cu o urgență medicală în repriza secundă a meciului disputat sâmbătă pe Bloomfield Road.

În ciuda eforturilor făcute de medici, din nefericire, Graham a decedat. Clubul este în contact cu familia și va păstra legătura pentru a oferi orice fel de ajutor. Gândurile și condoleanțele tuturor se îndreaptă către familia lui Graham și către toți cei apropiați în aceste momente. Odihnește-te în pace, Graham”, a fost mesajul celor de la Blackpool.

Și cei de la Peterborough au oferit o reacție oficială după ce fanul celor de la Blackpool a decedat. „Clubul este întristat să audă această veste și gândurile noastre sunt alături de prietenii și familia lui Graham în aceste momente incredibil de triste", a transmis formația engleză la scurt timp după anunțul tragic, care sosește la finalul unei săptămâni teribile din acest punct de vedere.