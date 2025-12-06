Sport

Tragedie în Anglia! A murit în timpul meciului şi confruntarea a fost anulată

Veste cumplită în fotbalul din Marea Britanie. Partida a fost oprită din cauza unui deces. Anunțul făcut de club. „A murit în urma unei urgențe medicale”
Alex Bodnariu
06.12.2025 | 18:45
Tragedie in Anglia A murit in timpul meciului si confruntarea a fost anulata
ULTIMA ORĂ
Doliu în fotbalul din Anglia. S-a stins chiar în timpul meciului
ADVERTISEMENT

Tragedie în fotbalul englez. Meciul din liga a doua engleză dintre Charlton și Portsmouth a fost abandonat după ce un suporter a decedat chiar în timpul jocului, în tribune. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața fanului.

Fanul unei echipe de tradiție din Anglia și-a pierdut viața pe stadion

Meciul dintre Charlton și Portsmouth, din Championship, programat pe stadionul The Valley, a fost suspendat după doar 12 minute din cauza unei urgențe medicale apărute în tribune. Unui suporter i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor.

ADVERTISEMENT

Jucătorii au rămas inițial pe teren, în timp ce echipele medicale intervenau în zona inferioară a peluzei. Ulterior, arbitrul Matthew Donohue le-a cerut fotbaliștilor să meargă la vestiare. Partida, aflată în acel moment la scorul de 0-0, a fost în cele din urmă anulată la aproape o oră după producerea incidentului.

Clubul din Championship a confirmat vestea tragică!

Suporterul nu a răspuns procedurilor de resuscitare ale medicilor și, din nefericire, și-a pierdut viața. Meciul va fi reluat în zilele următoare. Clubul Charlton a emis un comunicat pe site-ul oficial în care a confirmat vestea tragică.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

„Clubul este profund îndurerat să anunțe că un suporter al lui Charlton Athletic a murit în urma unei urgențe medicale survenite în timpul meciului de astăzi de pe The Valley, împotriva celor de la Portsmouth.

ADVERTISEMENT
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce...
Digisport.ro
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum

Partida a fost întreruptă în minutul 12, în timp ce suporterul primea îngrijiri medicale, și ulterior a fost amânată. Clubul dorește să le mulțumească membrilor staffului lui Charlton și echipelor de intervenție care au făcut tot ce le-a stat în putință, însă, din păcate, suporterul a decedat ulterior la spital.

De asemenea, clubul le este recunoscător fanilor prezenți pe stadion și jucătorilor și staffului lui Portsmouth pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe parcursul acestei tragedii. Întreaga familie Charlton transmite sincere condoleanțe familiei și prietenilor suporterului în aceste momente extrem de dificile”, au transmis cei de la Charlton.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu, decizie fără precedent la Inter! Jucătorii au fost surprinşi
Fanatik
Cristi Chivu, decizie fără precedent la Inter! Jucătorii au fost surprinşi
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Muntenegru umilește Serbia și este...
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Muntenegru umilește Serbia și este la un pas de calificarea în sferturi
Cum a ajuns Dan Petrescu să o dea în judecată pe Rapid. Ce...
Fanatik
Cum a ajuns Dan Petrescu să o dea în judecată pe Rapid. Ce legătură are CFR Cluj cu speța
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu...
Jurnalul.ro
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de...
adevarul.ro
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează:...
unica.ro
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia...
Observatornews.ro
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a...
as.ro
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova:...
Libertatea.ro
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la...
informat.ro
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la alegerile pentru P...
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată...
RTV.NET
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!