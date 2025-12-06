Tragedie în Anglia! A murit în timpul meciului şi confruntarea a fost anulată

ADVERTISEMENT

Tragedie î Meciul din liga a doua engleză dintre Charlton și Portsmouth a fost abandonat după ce un suporter a decedat chiar în timpul jocului, în tribune. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața fanului.

Fanul unei echipe de tradiție din Anglia și-a pierdut viața pe stadion

Meciul dintre Charlton și Portsmouth, din , programat pe stadionul The Valley, a fost suspendat după doar 12 minute din cauza unei urgențe medicale apărute în tribune. Unui suporter i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor.

ADVERTISEMENT

Jucătorii au rămas inițial pe teren, în timp ce echipele medicale intervenau în zona inferioară a peluzei. Ulterior, arbitrul Matthew Donohue le-a cerut fotbaliștilor să meargă la vestiare. Partida, aflată în acel moment la scorul de 0-0, a fost în cele din urmă anulată la aproape o oră după producerea incidentului.

Clubul din Championship a confirmat vestea tragică!

Suporterul nu a răspuns procedurilor de resuscitare ale medicilor și, din nefericire, și-a pierdut viața. Meciul va fi reluat în zilele următoare. Clubul Charlton a emis un comunicat pe site-ul oficial în care a confirmat vestea tragică.

ADVERTISEMENT

„Clubul este profund îndurerat să anunțe că un suporter al lui Charlton Athletic a murit în urma unei urgențe medicale survenite în timpul meciului de astăzi de pe The Valley, împotriva celor de la Portsmouth.

ADVERTISEMENT

Partida a fost întreruptă în minutul 12, în timp ce suporterul primea îngrijiri medicale, și ulterior a fost amânată. Clubul dorește să le mulțumească membrilor staffului lui Charlton și echipelor de intervenție care au făcut tot ce le-a stat în putință, însă, din păcate, suporterul a decedat ulterior la spital.

De asemenea, clubul le este recunoscător fanilor prezenți pe stadion și jucătorilor și staffului lui Portsmouth pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe parcursul acestei tragedii. Întreaga familie Charlton transmite sincere condoleanțe familiei și prietenilor suporterului în aceste momente extrem de dificile”, au transmis cei de la Charlton.