Sport

Tragedie în Anglia! Fostul fotbalist de la Arsenal a murit la doar 21 de ani

Fotbalul din Anglia este zguduit de o tragedie fără margini! Fostul jucător de la Arsenal a murit la doar 21 de ani! Ce s-a întâmplat
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.09.2025 | 21:23
Tragedie in Anglia Fostul fotbalist de la Arsenal a murit la doar 21 de ani
ULTIMA ORĂ
Billy Vigar a murit la 21 de ani. Foto: talkSPORT

Billy Vigar, atacantul crescut de clubul de pe „Emirates” a ajuns de curând la Chichester City, o micuță echipă din ligile inferioare engleze. Anterior, el a mai evoluat la Hastings United, dar și la Eastbourne și Derby County, formații la care fusese împrumutat de „tunari”.

ADVERTISEMENT

Billy Vigar, fost junior la Arsenal, a murit la doar 21 de ani

Fotbalistul a suferit o lovitură puternică la cap în timpul meciului pe care echipa sa l-a disputat la Wingate and Finchley în cursul zilei de sâmbătă. Potrivit BBC Sport, a suferit leziuni semnificative la creier, motiv pentru care s-a demarat procesul de comă indusă în ceea ce îl privește. În primă fază au apărut informații conform cărora s-a ajuns în această situație după ce atacantul s-a izbit de un zid de beton aflat în jurul terenului de joc, doar că echipa sa nu a confirmat oficial această chestiune. Pe de altă parte însă, clubul a informat ulterior că a decis să își amâne următorul meci, cel de la finalul acestei săptămâni.

De asemenea, cei de la Chichester City au comunicat în cursul zilei de luni următoarele: „Billy se confruntă cu leziuni semnificative la creier, iar în prezent se află în comă indusă la Terapie Intensivă și primește cel mai bun tratament cu putință. Este prea devreme să spunem ce se va întâmpla sau dacă lucrurile vor merge bine, va fi un drum lung spre recuperare”. 

ADVERTISEMENT

Familia sa a confirmat deznodământul tragic

Ulterior, clubul Arsenal a postat pe rețelele de socializare următorul mesaj: „Toată lumea de la Arsenal transmite dragoste și susținere pentru Billy și apropiații lui în aceste momente dificile”. Joi seară, jurnaliștii britanici de la talkSPORT au făcut anunțul pe care nu îl aștepta nimeni: Billy Vigar s-a stins din viață. Englezul urma să împlinească vârsta de doar 22 de ani pe data de 22 octombrie. La scurt timp, informația a fost confirmată atât de către clubul Chichester City, cât și de familia lui Billy Vigar.

 

Gigi Becali a crezut în el, dar acum a ajuns să semneze cu...
Fanatik
Gigi Becali a crezut în el, dar acum a ajuns să semneze cu o nou-promovată în Liga 2: „Mult succes și cât mai multe performanțe”
Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos...
Fanatik
Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos om! Cu doi dolari a făcut 15.000”
David Miculescu, arma lui Gigi Becali în cupele europene! A scris istorie după...
Fanatik
David Miculescu, arma lui Gigi Becali în cupele europene! A scris istorie după golul din Go Ahead Eagles – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A aflat ce a făcut primarul din Pitești și i-a desființat pe edil...
iamsport.ro
A aflat ce a făcut primarul din Pitești și i-a desființat pe edil și pe Ciolacu: 'Nu trăiesc din salariul umil de bugetar, eventual îl donează la benzinării! Se ducea cu Nordis cu avionul privat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!