Tragedie în Anglia! Fostul fotbalist de la Arsenal a murit la doar 21 de ani

Billy Vigar, atacantul crescut de a ajuns de curând la Chichester City, o micuță echipă din ligile inferioare engleze. Anterior, el a mai evoluat la Hastings United, dar și la Eastbourne și Derby County, formații la care fusese împrumutat de „tunari”.

Billy Vigar, fost junior la Arsenal, a murit la doar 21 de ani

Fotbalistul a suferit o lovitură puternică la cap în timpul meciului pe care echipa sa l-a disputat la Wingate and Finchley în cursul zilei de sâmbătă. Potrivit , a suferit leziuni semnificative la creier, motiv pentru care s-a demarat procesul de comă indusă în ceea ce îl privește. În primă fază au apărut informații conform cărora s-a ajuns în această situație după ce atacantul s-a izbit de un zid de beton aflat în jurul terenului de joc, doar că echipa sa nu a confirmat oficial această chestiune. Pe de altă parte însă, clubul a informat ulterior că a decis să își amâne următorul meci, cel de la finalul acestei săptămâni.

De asemenea, cei de la Chichester City au comunicat în cursul zilei de luni următoarele: „Billy se confruntă cu leziuni semnificative la creier, iar în prezent se află în comă indusă la Terapie Intensivă și primește cel mai bun tratament cu putință. Este prea devreme să spunem ce se va întâmpla sau dacă lucrurile vor merge bine, va fi un drum lung spre recuperare”.

Familia sa a confirmat deznodământul tragic

Ulterior, a postat pe rețelele de socializare următorul mesaj: „Toată lumea de la Arsenal transmite dragoste și susținere pentru Billy și apropiații lui în aceste momente dificile”. Joi seară, jurnaliștii britanici de la au făcut anunțul pe care nu îl aștepta nimeni: Billy Vigar s-a stins din viață. Englezul urma să împlinească vârsta de doar 22 de ani pe data de 22 octombrie. La scurt timp, informația a fost confirmată atât de către clubul Chichester City, cât și de familia lui Billy Vigar.