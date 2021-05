Tragedie în Asia: 26 de oameni au murit în urma coliziunii dintre două bărci în Bangladesh

Tragedie navală în Bangladesh. Cel puţin 26 de oameni au murit şi mai mulți au fost dați dispăruți luni dimineaţă după ce o barcă cu motor supraaglomerată a intrat în coliziune cu o barjă plină cu nisip.

Ambarcațiunea care transporta peste 30 de pasageri s-a scufundat în fluviul Padma din centrul statului asiatic.

Până la orele prânzului, un număr de cinci persoane au fost salvate din râu și au fost transportate la spital pentru a li se acorda îngrijiri.

Grav incident naval în Asia. Un număr de 26 de persoane au murit şi mai multe au fost date dispărute luni dimineaţă după ce o barcă cu motor supraaglomerată a intrat în coliziune cu o barjă plină cu nisip şi s-a scufundat în fluviul Padma din centrul Bangladeshului, a anunţat poliţia, transmite NYTimes.

”Echipele de salvare au descoperit 26 de cadavre şi unii pasageri ar putea fi dispăruţi”, a declarat Miraj Hossain, înaltă oficialitate din poliţia districtului central Madaripur, unde s-a produs accidentul, transmite sursa citată.

At least 26 people have been killed and several others are missing after two boats collided in Padma River in Bangladesh pic.twitter.com/uja94hfFQk

— TRT World (@trtworld) May 3, 2021

ADVERTISEMENT