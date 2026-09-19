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Ieșeanul fusese găsit împușcat în zona capului într-o pădure din apropierea municipiului Iași, iar în ultimele zile s-a aflat în stare critică. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie Iași au încercat să-i salveze viața, însă fără succes. lui Viorel Oarză.

A murit Viorel Oarză, fost campion național la box

Viorel Oarză fusese găsit pe 15 septembrie într-o pădure din comuna Holboca având o rană gravă în zona capului. Acesta a fost transportat de urgență la spital și operat, însă a rămas în comă profundă. Fără succes, însă. Într-un final, corpul său a cedat definitiv.

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Ulterior, familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor, potrivit . Avocatul Radu Irimia susține că Oarză însuși își exprimase această intenție, anterior accidentului, ca organele sale să fie donate în eventualitatea unui accident neprevăzut.

Circumstanțele în care s-a produs împușcarea fostului boxer rămân în cercetare de către anchetatori. Avocatul familiei a respins public ipoteza unui gest intenționat și a susținut că arma s-ar fi descărcat accidental.

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Viorel Oarză a fost un boxer de perspectivă

Înainte ca numele lui Viorel Oarză să devină cunoscut prin prisma problemelor cu legea, acesta a fost un boxer de mare performanță. Potrivit presei locale, acesta a fost campion național la finele anilor ’90, apoi a plecat să lupte la diferite competiții în Italia. Oarză a continuat să fie apropiat de box inclusiv în perioada petrecută în detenție în Italia. Presa ieșeană relata în 2013 că românul organiza antrenamente și competiții de box între deținuți în penitenciarul din Torino.

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Viața sa a luat însă o turnură radicală după plecarea în Italia. Presa italiană l-a prezentat drept liderul „Brigada”, o grupare formată din români și activă în zona Torino. Oarză era cunoscut sub porecla „Il Padrino”. Gruparea a ajuns în centrul unei ample anchete a autorităților italiene la începutul deceniului trecut.

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În 2009, fostul boxer fusese arestat în Italia în legătură cu tentativa de omor asupra unui reprezentant al criminalității albaneze din Torino. Presa italiană a relatat ulterior că Oarză ar fi continuat să exercite influență asupra „Brigada” inclusiv din detenție.

. Ultimul episod s-a produs pe 15 septembrie, când a fost găsit grav rănit în pădurea din Holboca. Patru zile mai târziu, fostul campion național la box a murit.