Sport

Tragedie în Brazilia înainte startul Cupei Mondiale! A murit cel mai bun marcator cu capul

Cu doar o săptămână înainte de începerea Cupei Mondiale, iubitorii fotbalului din Brazilia au primit o veste teribilă. Unul dintre cei mai mari fotbaliști a murit la vârsta de 76 de ani.
Traian Terzian
05.06.2026 | 17:15
Tragedie in Brazilia inainte startul Cupei Mondiale A murit cel mai bun marcator cu capul
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O legendă a fotbalului din Brazilia a murit la vârsta de 76 de ani. Sursă foto: Sportbuzz
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Un fost mare atacant, care a încântat Brazilia în anii ’70 și care a participat la Cupa Mondială din 1974, a murit chiar înainte de startul turneului final. Cauzele decesului nu au fost date publicității.

A murit un marcator de legendă al fotbalului din Brazilia

Fostul internațional Joao Leiva Campos, supranumit Leivinha, a trecut în neființă joi, 4 iunie, la Sao Paulo. Anunțul morții sale a fost făcut de clubul Palmeiras, pentru care a jucat timp de patru ani și pentru care a scris istorie.

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”Joao Leiva Campos Filho, unul dintre marii idoli ai lui Palmeiras, a decedat joi. O adevărată vedetă, Leivinha a fost unul dintre simbolurile echipei care a încântat Brazilia în prima jumătate a anilor ’70.

Mijlocaș ofensiv rapid, cu finalizare excelentă, se numără printre cei mai mari 15 marcatori din istoria clubului și printre primii cinci care au înscris cele mai multe goluri pentru Palmeiras în campionatul Brazilian. În total, au fost 267 de meciuri, 108 goluri marcate și o moștenire care a străbătut generațiile”, este mesajul postat de gruparea braziliană.

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A jucat la Mondialul din 1974

Născut la Novo Horizonte, Leivinha a debutat în fotbalul mare la Portuguesa, pentru care a înscris 62 de goluri în 177 de partide. Au urmat patru ani de vis la Palmeiras, alături de care a câștigat patru trofee interne.

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În 1975 a ales să plece la Atletico Madrid și în cei patru ani petrecuți la echipa spaniolă a câștigat un titlu și o Cupă, înscriind 43 de goluri în 94 de întâlniri. Cariera și-a încheiat-o în țara natală, la Sao Paulo.

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Considerat unul dintre cei mai buni marcatori cu capul din istoria fotbalului brazilian, el nu a prins decât 21 de selecții la echipa națională, înscriind de șapte ori. A participat la Cupa Mondială din 1974 și a jucat în trei meciuri. Leivinha era unchiul fostului mijlocaș de la Liverpool, Lucas Leiva.

Brazilia visează la câștigarea pentru a șasea oară a Cupei Mondiale

Cvintuplă campioană mondială, Brazilia țintește din nou la marele trofeu, după o pauză de 24 de ani, sub comanda lui Carlo Ancelotti. Tehnicianul italian a surprins pe toată lumea când a decis să-l convoace pentru turneul final pe Neymar, deși superstarul a avut un sezon dificil și este și accidentat.

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Selecționata ”carioca” a arătat o formă extraordinară înaintea Cupei Mondiale, spulberând reprezentativă a statului Panama, scor 6-2, într-un amical disputat pe stadionul Maracana. Înainte de debutul la turneul final, brazilienii vor mai juca un meci de pregătire împotriva Egiptului, la Cleveland, pe 7 iunie.

Programul Braziliei la Cupa Mondială

Formația Braziliei a fost repartizată în grupa C la turneul final, alături de selecționatele din Maroc, Haiti și Scoția. Programul partidelor pentru trupa lui Carlo Ancelotti este următorul:

  • 14 iunie Brazilia – Maroc, ora 01:00, la New York
  • 20 iunie Brazilia – Haiti, ora 03:30, la Philadelphia
  • 25 iunie Scoția – Brazilia, ora 01:00, la Miami
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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