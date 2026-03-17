Tragedie în Constanța. O femeie a murit după ce a căzut dintr-un bloc, de la etajul 8. Polițiștii, la fața locului

Tragedie în Constanța, în mijlocul zilei! Polițiștii și medicii au fost apelați prin serviciul 112 de locuitorii dintr-un cartier de blocuri din oraș după ce au văzut-o pe femeie izbită de ciment.

O femeie din Constanța a murit după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, se pare că femeia a căzut de la etajul 8 al imobilului de pe Aleea Argeș, în jurul orei 11:40. Salvatorii ajunși la fața locului, la scurt timp după ce au fost chemați de urgență de vecinii șocați, nu au mai putut face nimic pentru victimă.

Femeia era trecută de 60 de ani

În acest caz, s-a deschis o anchetă pentru moarte suspectă, nefiind cunoscute detalii suplimentare despre modul în care s-a produs nefericitul eveniment. Persoana decedată avea peste 60 de ani, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Criminaliștii analizează, în momentul de față, orice variantă cu privire la producerea morții femeii, inclusiv ideea ca aceasta să își fi luat viața.

În ultimii ani, municipiul Constanța a fost scena mai multor tragedii asemănătoare. Cazurile variază ca vârstă, context și circumstanțe, de la copii mici la adulți sau persoane mature, iar anchetele autorităților indică frecvent varianta unor accidente regretabile sau sinucideri.

Morți asemănătoare semnalate de-a lungul ultimilor ani în Constanța

În luna februarie 2026, un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel din Mamaia Nord, polițiștii mergând pe mai multe piste pentru elucidarea cazului. De asemenea, în decembrie 2025, un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc din oraș, intervenția echipajelor medicale fiind inutilă.

Situații similare au fost raportate și în anii anteriori: în 2024, un bărbat de 24 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din zona Casei de Cultură, iar autoritățile au luat în calcul posibilitatea unei agresiuni. Dincolo de aceste cazuri fatale, există și câteva incidente grave în care victimele au supraviețuit, dar s-au ales cu răni severe. Un astfel de caz a fost făcut cunoscut în 2021, când două adolescente au căzut de la etajul unui centru de plasament, dorind să fugă din clădire. Accidentele domestice nu sunt rare. În 2025, o fetiță de doar doi anișori a căzut de la etaj după ce s-a aplecat pe un geam deschis, incident care a scos la iveală riscurile cauzate de neglijența părinților și lipsa măsurilor de siguranță.

Rata sinuciderilor din România, sub media europeană

Revenind la variantele persoanelor care s-au sinucis, de-a lungul timpului, aruncându-se de pe diferite clădiri, trebuie spus că fenomenul este unul destul de îngrijorător în țara noastră. Rata sinuciderilor în este, în general, de 9-10 la 100.000 de locuitori, conform unui raport din anul 2022.

Estimările arătau valori precum 9,85 la 100.000 sau 8,9 în anii ceva mai recenți. Partea bună, deși fiecare astfel de tragedie este imensă mai ales pentru apropiați, e că țara noastră se află sub media europeană, dar nu cu mult. La rata sinuciderilor este de 10-10,6 la 100.000 de locuitori. În cifre reale, în fiecare an, în țara noastră, aproximativ 2.500 de persoane își iau viața, cele mai multe dintre ele confruntându-se cu boli psihice deosebit de grave (de la depresii accentuate până la alte afecțiuni severe).