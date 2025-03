Tragedie în Crimeea. Șase morți și 13 răniți, după un accident rutier grav

Un accident rutier grav în Crimeea s-a soldat marți dimineață cu șase morți și 13 răniți, în urma unei coliziuni între un autobuz de linie și un camion parcat pe marginea drumului. Tragedia a avut loc pe autostrada Simferopol–Evpatoria, în apropierea localității Ukromnoe.

Primele informații arată că autobuzul care circula pe ruta Saki–Simferopol a lovit violent un camion care staționa, . Autoritățile locale au trimis de urgență echipe de intervenție. În total, 25 de salvatori și nouă autospeciale au acționat la fața locului pentru a acorda ajutor victimelor.

Traficul din zonă a fost blocat, iar echipele de intervenție au încercat să elibereze șoseaua și să stabilească cauzele exacte ale tragediei. Imaginile de la locul accidentului arată un autobuz grav avariat și mai multe persoane întinse pe carosabil, în timp ce echipajele de salvare acționează contra cronometru.

Departamentul Comitetului de Investigații din Crimeea a transmis că a fost deschis un dosar penal pentru încălcarea regulilor de circulație. Ancheta este în curs, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă vina aparține șoferului autobuzului sau dacă au existat probleme tehnice care au dus la accident.

