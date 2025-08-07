Tragedie în Dâmbovița, după ce un tractor s-a răsturnat. Un bărbat a murit pe loc, iar alte trei persoane au fost rănite

O tragedie a avut loc într-o localitate din județul Dâmbovița, după ce un tractor agricol s-a răsturnat. Un bărbat și-a pierdut viața pe loc, iar alte trei persoane au ajuns la spital cu răni. A fost solicitat și un elicopter SMURD.

Un bărbat a murit, după ce un tractor s-a răsturnat

Nenorocirea s-a petrecut în localitatea Malu cu Flori, din județul Dâmbovița. Un tractor s-a răsturnat, iar un bărbat a murit pe loc. Alte trei persoane au fost rănite în urma impactului.

La fața locului s-au prezentat un echipaj SAJ de tip B2 de la substația Voinești, un echipaj tic C2 de la Târgoviște și un . Una dintre victime a fost transportată la spital pe cale aeriană, din cauza leziunilor grave.

În același timp, o altă persoană a fost dusă la o unitate medicală cu ambulanța, iar a patra victimă implicată a refuzat transportul la spital, au transmis pompierii.

„În jurul orei 18:23 am fost solicitați să intervenim în localitatea Malu cu Flori, unde, potrivit apelului primit prin SNUAU 112, un tractor s-a răsturnat.

La fața locului intervin echipaje de la Garda de Intervenție Voinești cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și un echipaj de descarcerare grea din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

În sprijin se deplasează un elicopter SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița cu două ambulanțe de tip B și una de tip C.

Din nefericire, o victimă de sex masculin a fost declarată decedată de către echipajul medical. Alte trei persoane sunt evaluate de către echipajele prezente la fața locului”, a transmis ISU Dâmbovița

O persoană a fost strivită de un tractor

Incidentul s-a petrecut la începutul acestui an, în apropierea satului Bucium Cerbu, județul Alba. Un bărbat de 56 de ani conducea un tractor într-o zonă împădurită și greu accesibilă. În timpul deplasării, .

Echipele de intervenție de la Secția de Pompieri Câmpeni au ajuns rapid la locul accidentului și au reușit să îl scoată pe bărbat de sub tractor. În momentul intervenției, acesta nu prezenta semne de viață, iar personalul medical continua să aplice manevre de resuscitare pentru a încerca să-l readucă la viață.

Din fericire, însă, victima a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost transportat la UPU Alba cu o ambulanţă SAJ cu medic. La acel moment era inconștient, însă prezenta semne vitale.