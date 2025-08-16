Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat în timp ce repara aparatul

O adevărată tragedie a lovit o familie din Dolj, după ce un tânăr de doar 18 ani a murit electrocutat în timp ce repara un televizor. Echipajele medicale chemate să intervină nu au mai putut să îl salveze, în ciuda manevrelor prelungite de resuscitare.

A murit electrocutat din cauza unui televizor

Incidentul s-a petrecut vineri, 15 august, în comuna Radovan din județul Dolj. Oamenii legii au transmis că mama tânărului a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a anunța faptul că fiul său s-a electrocutat. şi polițiști, tânărul fiind găsit în stop cardio-respirator.

„Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, a fost declarat decesul tânărului. În cauză, politiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, informează Poliţia judeţeană Dolj.

Primele date arată că tânărul încerca să monteze un cablu la un televizor în momentul în care s-a electrocutat. Anchetatorii au solicitat efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Tată și fiu, electrocutați lângă piscină

Un alt caz șocant a avut loc recent în Sibiu. în timp ce se aflau lângă o piscină gonflabilă. Cei doi, cetățeni germani, se aflau în vizită la bunici. În timp ce se aflau în piscină, aceasta s-a înclinat, iar o parte din apă a ajuns pe iarbă, în zona unde se afla un prelungitor care alimenta pompa electrică a piscinei.

În urma contactului cu apa, cei doi s-au electrocutat, căzând la pământ aproape în același timp, potrivit martorilor care au asistat neputincioși cum tatăl și fiul își dau ultimele suflări. În ciuda faptului că echipajele medicale solicitate să intervină la fața locului au ajuns rapid, salvatorii nu au avut succes în urma efectuării manevrelor de resuscitare, fiind constatat decesul ambelor victime.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Vor fi verificate toate împrejurările accidentului, inclusiv starea instalației electrice și modul în care piscina era racordată la curent.