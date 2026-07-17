Sport

Tragedie în familia antrenorului italian. Fiica sa a murit la doar 30 de ani

O nouă tragedie s-a abătut asupra fotbalului. Fiica unui renumit antrenor a murit la vârsta de doar 30 de ani, în urma unei boli apărute încă de la naștere.
Traian Terzian
17.07.2026 | 15:44
Tragedie in familia antrenorului italian Fiica sa a murit la doar 30 de ani
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Fiica unui antrenor respectat a murit la 30 de ani. Sursă foto: colaj Fanatik
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După ce ”squadra azzurra” a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Cupa Mondială, fotbal italian a mai primit o lovitură teribilă. Unul dintre cei mai respectați antrenori și-a pierdut fiica.

Fiica unui mare antrenor a decedat la 30 de ani

Selecționerul interimar al naționalei Italiei, Silvio Baldini (68 de ani), care se află și la cârma reprezentativei U21, trece prin clipe dificile după trecerea în neființă a fiicei sale. Conform Gazzetta dello Sport, Valentina suferea de o formă severă de tetraplegie spastică încă de la naștere.

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În ciuda bolii teribile, ea a fost întotdeauna o inspirație pentru tatăl său. ”M-a învățat să iubesc fără să aștept nimic în schimb. Valentina m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să iubești necondiționat, așa cum soția mea m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să construiești o familie.

A avea o familie înseamnă a încerca să înțelegi problemele lor, în special pe cele ale celor care sunt mai greu de gestionat, iar acest lucru ne-a dat o anumită unitate”, declara, în trecut, Silvio Baldini.

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Ce este tetraplegia spastică

Tetraplegia spastică, cunoscută și ca tetrapareză spastică este o afecțiune din sfera neurologică, apărută ca urmare a unei disfuncții la nivelul sistemului nervos. Este o boală care afectează musculatura tuturor celor patru membre.

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Cele mai întâlnite cauze ale apariției tetraplegiei spastice sunt infecțiile intrauterine, expunerea la substanțe toxice pe durata sarcinii, nașterea la mai puțin de 37 de săptămâni sau hipoglicemia neonatală.

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Tetraplegia spastică este o boală ce nu poate fi vindecată, dar poate beneficia de tratament care să amelioreze simptomele și, astfel, calitatea vieții să devină una mai bună.

Cine este Silvio Baldini

Deși nu a ajuns niciodată la marile echipe din Serie A, Silvio Baldini este unul dintre cei mai apreciați antrenori din Italia. El a pregătit în cariera sa formațiile Bagnone, Forte dei Marmi, Viareggio, Massese, Siena, Carrarese, Chievo Verona, Brescia, Empoli, Palermo, Parma, Lecce, Catania, Vicenza, Perugia, Crotone și Pescara.

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În vara anului 2025 a devenit selecționerul naționalei U21 a Italiei. În primăvară, după ce Gennaro Gattuso a demisionat de la cârma primei reprezentative ca urmare a ratării calificării la Cupa Mondială, Baldini a acceptat să asigure interimatul.

El s-a aflat pe banca tehnică a ”squadrei azzurra” la amicalele disputate în această vară, înaintea turneului final. Sub conducerea sa, Italia a învins în deplasare Luxemburg și Grecia, de fiecare dată impunându-se cu 1-0.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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