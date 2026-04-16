A murit cel mai apropiat oltean al Craiovei Maxima. Controversatul afacerist a decedat în circumstanțe groaznice

Un om de afaceri care avea o legătură specială cu fotbaliștii Craiovei Maxima a decedat la vârsta de 70 de ani, în condiții groaznice. Acesta a fost și patronul unei echipe de fotbal.
Bogdan Mariș
16.04.2026 | 22:29
Relu Ștefănoiu, om de afaceri apropiat de fotbaliștii Craiovei Maxima, a decedat la vârsta de 70 de ani. FOTO: Aurel Țicleanu (Facebook)
Controversatul om de afaceri gorjean Relu Ștefănoiu a decedat la vârsta de 70 de ani. Acesta a avut legături importante cu lumea fotbalului, fiind foarte apropiat de jucătorii Craiovei Maxima. De asemenea, omul de afaceri a fost și patronul unui club din ligile inferioare, Senaco Novaci, grupare în tricoul căreia Rică Răducanu a revenit pe gazon la vârsta de 55 de ani.

Relu Ștefănoiu a decedat la vârsta de 70 de ani, în condiții teribile. Omul de afaceri avea o relație specială cu legendele Universității Craiova

Cunoscut în lumea fotbalului pentru relația pe care o avea cu fotbaliștii Craiovei Maxima, pe care îi invita la diverse petreceri sau turnee, Relu Ștefănoiu a avut și probleme cu legea. Controversatul om de afaceri s-a confruntat în ultimii ani cu probleme grave de sănătate și a decedat la vârsta de 70 de ani în condiții foarte dificile.

„La începutul anilor 2000, Ștefănoiu era clasat printre cei mai bogați afaceriști din Oltenia, cu businessuri în transporturi și construcții. A făcut parte dintre oamenii de afaceri din jurul fostului lider PSD Nicolae Mischie, iar acest statut i-a conferit putere și influență, dar și acces la contracte publice cu Consiliul Județean Gorj, pentru infrastructura rutieră din județ.

Relu Ștefănoiu a fost reținut în două dosare penale, în 2004 și 2005. In ultimii ani, Ștefănoiu a renunțat la toate afacerile din cauza problemelor medicale cu care se confrunta. Aceste probleme s-au agravat și au dus la amputarea ambelor picioare ale afaceristului. De mai bine de o săptămână acesta fusese internat în spitalul din Târgu Jiu, iar noaptea trecută a decedat”, au anunțat cei de la gorjonline.ro pe 16 aprilie.

Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

Relu Ștefănoiu a fost patronul unui club de fotbal. Poveste incredibilă cu Rică Răducanu

La începutul anilor 2000, Relu Ștefănoiu a înființat și a susținut gruparea Senaco Novaci, care a evoluat timp de 3 sezoane (2002-2005) în Divizia C (cunoscută actualmente ca Liga 3). Omul de afaceri a transferat la echipă nume cunoscute, precum Rică Răducanu, Marian Rada sau Dorian Gugu. Rică Răducanu a fost chiar nașul lui Relu Ștefănoiu.

Schimbare de nume, apoi gest neașteptat! Victoria Beckham a rupt tăcerea despre scandalul...
Digisport.ro
Schimbare de nume, apoi gest neașteptat! Victoria Beckham a rupt tăcerea despre scandalul din familie

Fostul mare portar al Rapidului, care a împlinit 79 de ani în 2025, a revenit pe gazon în tricoul celor de la Senaco Novaci în 2001, când avea 55 de ani, și a evoluat sporadic pentru formația gorjeană până în 2003. La un moment dat, Senaco s-a aflat în centrul unui scandal, fiind depunctată cu 6 puncte de FRF din cauza unui meci în care Rică Răducanu primise 4 goluri. În acel moment, pe banca echipei patronate de Relu Ștefănoiu se afla Costică Donose, fostul mare fotbalist al Universității Craiova.

UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Ionuț Radu părăsește competiția! Se joacă...
Fanatik
UEFA Europa League, manșa retur a sferturilor. Ionuț Radu părăsește competiția! Se joacă trei meciuri de foc
Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt....
Fanatik
Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce face Marilena Hagi
Aproape de tragedie după Bayern Munchen – Real Madrid: „A fost o nebunie....
Fanatik
Aproape de tragedie după Bayern Munchen – Real Madrid: „A fost o nebunie. Am lovituri și dureri”
Alegerea lui Gică Hagi a fost contestată dur în direct: 'Cum să-l pui...
iamsport.ro
Alegerea lui Gică Hagi a fost contestată dur în direct: 'Cum să-l pui selecționer din obligație, din pupincurism? Este ceva sinistru!'
