A murit cel mai apropiat oltean al Craiovei Maxima. Controversatul afacerist a decedat în circumstanțe groaznice

Controversatul om de afaceri gorjean Relu Ștefănoiu a decedat la vârsta de 70 de ani. Acesta a avut legături importante cu lumea fotbalului, fiind foarte apropiat de jucătorii Craiovei Maxima. De asemenea, omul de afaceri a fost și patronul unui club din ligile inferioare, Senaco Novaci, grupare în tricoul căreia Rică Răducanu a revenit pe gazon la vârsta de 55 de ani.

Cunoscut în lumea fotbalului pentru relația pe care o avea cu fotbaliștii Craiovei Maxima, pe care îi invita la diverse petreceri sau turnee, Relu Ștefănoiu a avut și probleme cu legea. Controversatul om de afaceri s-a confruntat în ultimii ani cu probleme grave de sănătate și a decedat la vârsta de 70 de ani în condiții foarte dificile.

„La începutul anilor 2000, Ștefănoiu era clasat printre cei mai bogați afaceriști din Oltenia, cu businessuri în transporturi și construcții. A făcut parte dintre oamenii de afaceri din jurul fostului lider PSD Nicolae Mischie, iar acest statut i-a conferit putere și influență, dar și acces la contracte publice cu Consiliul Județean Gorj, pentru infrastructura rutieră din județ.

Relu Ștefănoiu a fost reținut în două dosare penale, în 2004 și 2005. In ultimii ani, Ștefănoiu a renunțat la toate afacerile din cauza problemelor medicale cu care se confrunta. Aceste probleme s-au agravat și au dus la amputarea ambelor picioare ale afaceristului. De mai bine de o săptămână acesta fusese internat în spitalul din Târgu Jiu, iar noaptea trecută a decedat”, au anunțat cei de la pe 16 aprilie.

Relu Ștefănoiu a fost patronul unui club de fotbal. Poveste incredibilă cu Rică Răducanu

La începutul anilor 2000, Relu Ștefănoiu a înființat și a susținut gruparea Senaco Novaci, care a evoluat timp de 3 sezoane (2002-2005) în Divizia C (cunoscută actualmente ca Liga 3). Omul de afaceri a transferat la echipă nume cunoscute, precum Rică Răducanu, Marian Rada sau Dorian Gugu. Rică Răducanu a fost chiar nașul lui Relu Ștefănoiu.

, a revenit pe gazon în tricoul celor de la Senaco Novaci în 2001, când avea 55 de ani, și a evoluat sporadic pentru formația gorjeană până în 2003. La un moment dat, Senaco s-a aflat în centrul unui scandal, fiind depunctată cu 6 puncte de FRF din cauza unui meci în care Rică Răducanu primise 4 goluri. În acel moment, pe banca echipei patronate de Relu Ștefănoiu se afla .