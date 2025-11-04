Tragedie în familia Laurei Pausini! Unchiul artistei, lovit mortal de un cetățean român care a fugit de la locul accidentului

ADVERTISEMENT

Unchiul Laurei Pausini a fost lovit mortal în timp ce mergea cu bicicletă, la periferia orașului Bologna. Cum a fost identificat românul care a fugit de la locul tragediei?

Cum a fost identificat românul care a fugit după accidentul mortal

Ettore Pausini, în vârstă de 78 de ani, unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini, a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta, la periferia orașului Bologna, pe strada Stradelli Guelfi. Șoferul a fugit de la locul accidentului, însă autoturismul a fost găsit câteva ore mai târziu.

Proprietarul mașinii a fost identificat rapid și a declarat că nu el se afla la volan în momentul impactului, explicând că împrumutase vehiculul unui cunoscut. Acesta este același bărbat care, la mai bine de 24 de ore de la tragedie, s-a predat autorităților.

Originar din Solarolo, Pausini obișnuia, ca în fiecare sâmbătă și duminică, să iasă la o plimbare lungă cu bicicleta în afara orașului: probabil că, în momentul accidentului, se întorcea dintr-una dintre aceste ieșiri.

Cine este șoferul care l-a lovit pe unchiul Laurei Pausini

, bărbatul, un tânăr de 29 de ani cu dublă cetățenie română și moldovenească, s-a prezentat singur la sediul Poliției Locale din Bologna și a recunoscut că el a condus mașina implicată în accidentul mortal.

Anchetatorii erau deja pe urmele sale, însă predarea voluntară și lipsa antecedentelor penale au făcut ca acesta să fie denunțat în stare de libertate. Poliția italiană urmează să trimită un prim raport către Parchet.

Tânărul este acuzat de omor, fugă de la locul accidentului și omisiune de ajutor. Pentru a-l identifica, polițiștii locali din Bologna au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au verificat drumurile din zonele periferice, reconstituind traseul parcurs de șofer după impactul fatal.

De ce a fugit de la locul incidentului?

când a fost surprins de un vehicul care circula în direcția opusă, spre periferie. După impactul puternic, șoferul a fugit de la locul accidentului, lăsând în urmă victima și bicicleta distrusă. Martorii au declarat că acesta a continuat drumul spre San Lazzaro, dispărând rapid din zonă.

Tragedia s-a petrecut duminică, 2 noiembrie, puțin înainte de ora 13:30, pe via Stradelli Guelfi. Bărbatul de 78 de ani pedala pe marginea drumului, într-o plimbare obișnuită cu bicicleta sa mountain bike, când a fost lovit în plin de mașină.

Impactul a fost extrem de puternic, iar Pausini a fost prins sub vehicul. Mașina a fost găsită de carabinieri la aproximativ doi kilometri de locul accidentului. Persoanele care au sunat la urgență au povestit că au văzut bicicleta „zburând prin aer”.

Rănile suferite de bătrân au r. Medicii și asistenții au încercat aproape o oră să-l resusciteze pe marginea drumului, în timp ce polițiștii și carabinierii gestionau traficul. Eforturile s-au dovedit însă zadarnice, starea victimei fiind critică, iar decesul a fost declarat oficial în jurul orei 14:30.

Cine a fost Ettore Pausini, unchiul Laurei Pausini?

Unchiul Laurei Pausini, văduv și tată al unei fiice stabilite în Trentino, era pasionat de ciclism și lucra de peste treizeci de ani ca bărbier în Piazza Azzarita. În urmă cu ceva timp, fusese diagnosticat cu cancer, dar după ce s-a vindecat, a devenit unul dintre ambasadorii asociației Onconauti, care oferă programe de reabilitare pentru pacienții oncologici.

În 2016, Laura Pausini a postat pe rețelele sociale un afiș al asociației în care apărea unchiul ei, cu mesajul: „Ettore 1, cancerul 0 – meciul vieții”. „Unchiul meu Ettore Pausini este un adevărat campion! Sunt mândră de tine și de medicii care te-au îngrijit, unchiule. Te iubesc!”, a scris artista.