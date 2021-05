Tragedie în familia lui Helmuth Duckadam / Hermannstadt – FC Argeş se va disputa la Cluj-Napoca

FANATIK îți prezintă în fiecare zi un LIVE BLOG cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și cel mondial. Rezultate din fotbal, tenis, baschet, handbal sau din orice altă competiție sportivă le puteți afla accesând LIVE BLOG-ul cu informații de ultimă oră.

Unchiul lui Helmuth Duckadam s-a spânzurat

UPDATE, 17 mai, ora 15:45 / Fostul președinte de imagine al clubului FCSB, Helmuth Duckadam, trece printr-o mare tragedie, după ce fratele tatălui său s-a spânzurat în holul casei din comuna Șagu, județul Arad.

Vecinii au sesizat autoritățile duminică, în jurul orei 16:40, dar, din păcate, pompierii care au intervenit nu i-au mai putut salva viața bărbatului în vârstă de 83 de ani, care locuia singur.

”Duminică, 16.05.2021, ora 16:40, am fost solicitați pentru a interveni într-o locuință din localitatea Șagu. Un vârstnic a recurs la metode de suicid prin autoasfixiere în urma gândurilor ce îl măcinau. La fața locului am intervenit alături de 10 voluntari, aceștia deplasându-se la locul intervenției cu mijloace personale.

Trei voluntari au ajuns la fața locului cu câteva clipe înaintea detașamentului SMURD din Vinga, dar a fost prea târziu. Manevrele de resuscitare conform protocolului nu au mai putut să îi salveze viața”, au precizat Pompierii Voluntari din Șagu.

Meciul Hermannstadt – FC Argeș se va juca în Gruia

UPDATE, 17 mai, ora 15:43 / Meciul dintre FC Hermannstadt şi FC Argeş, contând pentru etapa a noua, ultima a play-out-ului din Liga 1, se va disputa pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca.

Partida este programată miercuri, 19 mai, cu începere de la ora 18:30. Hermannstadt şi-a disputat în ultima perioadă meciurile de pe teren propriu la Mediaş, deoarece propria arenă este într-un proces de modernizare.

Însă, miercuri, de la aceeaşi oră, va evolua acasă Gaz Metan Mediaş, împotriva formaţiei Poli Iaşi. Aflată pe locul 9, retrogradabil, Hermannstadt trebuie să câştige partida cu FC Argeş şi Astra să nu învingă în meciul de la Viitorul pentru a prinde un loc de baraj.

Gabriel Giurgiu, noul manager sportiv al Universității Cluj

UPDATE, 17 mai, ora 15:40 / Fostul mijlocaș Gabriel Giurgiu, campion al României cu Oțelul Galați, a fost numit în funcția de manager sportiv al clubului Universitatea Cluj, din Liga 2.

”Sunt bucuros că am revenit la Universitatea Cluj, echipa mea de suflet, la care am crescut, la care am avut ani foarte frumoși ca fotbalist și la care m-am retras. Vin alături de echipă cu o dorință de a pune umărul și din această postură, pentru a face lucrurile cât mai bune pentru suporteri și pentru toată suflarea ‘U’-istă.

Sunt convins că putem face lucrurile exact așa cum ne dorim alături de cei care sunt acum la club și alături de noul staff. Venim cu idei noi, cu suflu nou. Cu multă muncă și multă încredere în ceea ce facem noi vom putea să realizăm ce ne propunem”, a declarat noul manager sportiv al Universității Cluj pentru site-ul oficial al clubului.