Tragedie în familia lui Laszlo Dioszegi! A murit tatăl patronului de la Sepsi

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Ultimele zile ale lunii octombrie au adus moartea mai multor oameni importanți din fotbalul de la noi din țară, printre care fostul președinte al Stelei, Viorel Păunescu, fostul conducător al Petrolului, Eugeniu Goicea, sau jurnalistul Răzvan Apostolescu. Ultima veste teribilă a venit de la Sfântu Gheorghe, tatăl lui Laszlo Dioszegi trecând în neființă.

Tatăl lui Laszlo Dioszegi a murit

Președintele clubului Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, trece prin momente extrem de grele, după decesul tatălui său. Anunțul a fost făcut de reprezentanții grupării din Sfântu Gheorghe, printr-o postare pe rețelele de socializare.

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”Întreaga familie Sepsi OSK transmite sincere condoleanțe președintelui clubului nostru, Dioszegi Laszlo, în urma pierderii dureroase a tatălui său, Dioszegi Gabor. Suntem alături de el și de familia sa în aceste momente de profundă tristețe și grea încercare, împărtășindu-le durerea și transmițându-le întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul apărut pe .

Sepsi, record negativ la ultimul joc

Moartea tatălui său vine într-un moment extrem de delicat pentru Laszlo Dioszegi, după ce în urmă cu două zile , în etapa a 13-a a SuperLigii.

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Formația pregătită de Ovidiu Burcă a făcut cel mai slab joc de la începutul campionatului și . Covăsnenii au terminat partida împotriva campioanei en-titre fără să expedieze vreun șut spre poartă, lucru nemaiîntâlnit în actuala ediție a SuperLigii. Tocmai prestația modestă l-a înfuriat pe patron, care nu a ascuns faptul că care nu au dat randamentul așteptat.

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Pentru Sepsi OSK urmează jocul din etapa a 2-a a Grupei B din Cupa României Betano. După ce au pierdut acasă cu CFR Cluj în prima rundă, covăsnenii vor juca joi, 29 octombrie, de la ora 17:00, pe terenul Concordiei Chiajna.