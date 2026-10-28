Sport

Tragedie în familia lui Laszlo Dioszegi! A murit tatăl patronului de la Sepsi

Traian Terzian
28.10.2026 | 16:08
Tragedie in familia lui Laszlo Dioszegi A murit tatal patronului de la Sepsi
ULTIMA ORĂ
A murit tatăl lui Laszlo Dioszegi, patronul de la Sepsi OSK: Sursă foto: colaj Fanatik
O veste teribilă a lovit fotbalul românesc. Tatăl lui Laszlo Dioszegi a murit cu o zi înainte ca Sepsi să joace în Cupa României Betano.
ADVERTISEMENT

Ultimele zile ale lunii octombrie au adus moartea mai multor oameni importanți din fotbalul de la noi din țară, printre care fostul președinte al Stelei, Viorel Păunescu, fostul conducător al Petrolului, Eugeniu Goicea, sau jurnalistul Răzvan Apostolescu. Ultima veste teribilă a venit de la Sfântu Gheorghe, tatăl lui Laszlo Dioszegi trecând în neființă.

Tatăl lui Laszlo Dioszegi a murit

Președintele clubului Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, trece prin momente extrem de grele, după decesul tatălui său. Anunțul a fost făcut de reprezentanții grupării din Sfântu Gheorghe, printr-o postare pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

”Întreaga familie Sepsi OSK transmite sincere condoleanțe președintelui clubului nostru, Dioszegi Laszlo, în urma pierderii dureroase a tatălui său, Dioszegi Gabor. Suntem alături de el și de familia sa în aceste momente de profundă tristețe și grea încercare, împărtășindu-le durerea și transmițându-le întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook a grupării covăsnene.

Sepsi, record negativ la ultimul joc

Moartea tatălui său vine într-un moment extrem de delicat pentru Laszlo Dioszegi, după ce în urmă cu două zile Sepsi a fost spulberată pe teren propriu de Universtitatea Craiova, scor 0-5, în etapa a 13-a a SuperLigii.

ADVERTISEMENT
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a...
Digi24.ro
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta

Formația pregătită de Ovidiu Burcă a făcut cel mai slab joc de la începutul campionatului și a înregistrat un record uluitor. Covăsnenii au terminat partida împotriva campioanei en-titre fără să expedieze vreun șut spre poartă, lucru nemaiîntâlnit în actuala ediție a SuperLigii. Tocmai prestația modestă l-a înfuriat pe patron, care nu a ascuns faptul că în iarnă ar vrea să se despartă de mai mulți jucători care nu au dat randamentul așteptat.

ADVERTISEMENT
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de...
Digisport.ro
A găsit vinovatul, după accidentul teribil dintre două trenuri, soldat cu zeci de morți: ”Ai fost un dezastru complet”

Pentru Sepsi OSK urmează jocul din etapa a 2-a a Grupei B din Cupa României Betano. După ce au pierdut acasă cu CFR Cluj în prima rundă, covăsnenii vor juca joi, 29 octombrie, de la ora 17:00, pe terenul Concordiei Chiajna.

ADVERTISEMENT
Tragedie în Spania, în urma unui accident feroviar! 64 de persoane au decedat....
Fanatik
Tragedie în Spania, în urma unui accident feroviar! 64 de persoane au decedat. Update
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. Primele trei meciuri ale zilei se...
Fanatik
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. Primele trei meciuri ale zilei se joacă acum. S-a înscris din nou în Corona Brașov – FC Argeș
„De la Dorinel Munteanu nu am mai avut mijlocaș ca el!”. Starul Craiovei,...
Fanatik
„De la Dorinel Munteanu nu am mai avut mijlocaș ca el!”. Starul Craiovei, lăudat la scenă deschisă de „făuritorul de talente”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Neluțu Varga a ajuns la capătul răbdării! I-a dat un ultimatum de o...
iamsport.ro
Neluțu Varga a ajuns la capătul răbdării! I-a dat un ultimatum de o lună
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!