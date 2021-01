Familia lui Oase de la „Asia Express” trece prin momente grele, după ce a avut loc o tragedie în urmă cu câteva zile. Fostul concurent și dansator în trupa lui CRBL și-a pierdut tatăl, după ce a fost răpus de coronavirus.

Bărbatul a fost înmormântat în cursul zilei de Bobotează și se confrunta de mai mult timp cu probleme la plămâni. Din păcate, efortul medicilor nu a fost suficient pentru a-i salva viața, informează wowbiz.ro.

Începutul noului an a fost unul devastator pentru Oase, care este acum în doliu. Tatăl său a murit pe patul de spital și avea doar 63 de ani.

Tragedie în familia lui Oase. Fostul concurent Asia Express a pierdut o persoană dragă

Oase trece prin momente cumplite, după ce tatăl său a decedat în urmă cu câteva zile, după ce a fost infectat cu coronavirus. Bărbatul a pierdut lupta cu boala, mai ales că avea probleme cu plămânii de ceva timp. Medicii au încercat să-l salveze, însă organismul său a cedat.

Vestea l-a afectat foarte tare pe fostul concurent și co-prezentator de la „Asia Express”, care avea o relație apropiată cu părintele său, care l-a susținut în tot ce a realizat de-a lungul timpului. Trupul său neînsuflețit a fost înmormântat în ursul zilei de ieri.

Oase, pe numele său real Ionuț Dongo, a fost dansator în trupa lui CRBL, însă participarea la reality show-ul de la Antena 1 i-a adus succesul. Mai mult, el și CRBL au câștigat sezonul 2 al emisiunii, însă celebritatea nu l-a schimbat, după cum a declarat mai demult.

„Ai o mică panică la început, e normal să te gândeşti de şase ori, dar am avut oameni lângă mine care m-au susţinut, am avut foarte mulţi prieteni care m-au ajutat, la propriu. De exemplu, barmanul a plecat de la un alt bar ca să vină la noi şi noi am păstrat legătura cu acel bar, ne-au ajutat. Am creat o comunitate de oameni mişto şi nu ne-a fost ruşine să cerem ajutor. Părinţii mei, când le-am zis ce vreau să fac, au sărit de pe scaun şi au zis „hai!’. M-au ajutat enorm, tata cred că mai are puţin şi mă şi bate la cât l-am stresat”, povestea Oase pentru VIVA.

CRBL și Oase, scandal imens după participarea la „Asia Express”

Oase a ajuns să fie îndrăgit de o țară întreagă datorită umorului cu care i-a distrat pe telespectatori în cadrul îndrăgitului show. Lunga prietenie cu CRBL a fost apreciată de fani, iar cei doi au stârnit hohotele de râs a milioane de oameni.

Din nefericire, cei doi s-au certat după terminarea emisiunii, iar acum nu-și mai vorbesc. Motivul a fost participarea lui Oase, în calitate de co-prezentator , al reality show-ului de la Antena 1, pentru sezonul 3. CRBL primise o ofertă de la Kanal D, iar el și Oase au fost de acord să nu meargă la „Asia Express” din cauza sumei mici pe care ar fi primit-o.

Astfel, celebrul cântăreț a acceptat oferta postului rival, iar Oase a mers singur să prezinte show-ul de la Antena 1, iar între cei doi prieteni s-a produs o ruptură. În prezent, CRBL locuiește în Spania și are de gând să-și reinventeze stilul muzical.