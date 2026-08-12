Tragedie în familia lui Viorel Moldovan. A murit la doar 50 de ani

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Miercuri, 12 august, fotbalul românesc și familia lui Viorel Moldovan au primit o veste devastatoare. La vârsta de doar 50 de ani, Adrian Moldovan, fratele fostului atacant, s-a stins din viață. El activa de peste 20 de ani în conducerea Clubului Sportiv Municipal Bistrița.

Adrian Moldovan a murit la vârsta de 50 de ani

Viorel Moldovan, fotbalist important pentru Rapid și naționala României, la echipe precum Nantes, Coventry sau Fenerbahce, a primit o veste extrem de tristă în dimineața zilei de 12 august. Fratele său, Adrian Moldovan, care s-a stins din viață la vârsta de doar 50 de ani.

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Adrian făcea parte din conducerea Clubului Sportiv Municipal Bistrița din anul 2002 și era o personalitate importantă pentru tot ce însemna sportul bistrițean. CSM Bistrița a venit cu un comunicat sfâșietor prin care a anunțat trecerea în neființă a președintelui ei.

Comunicatul emis de CSM Bistrița

Clubul ardelean și-a exprimat regretele pe rețelele de socializare printr-un comunicat în care a explicat importanța pe care Adrian Moldovan a avut-o în cadrul clubului în ultimele două decenii și jumătate: „Bistriţa îşi ia rămas-bun de la Adrian Moldovan, un om care şi-a dedicat peste două decenii vieţii sportului şi comunităţii. Din 2002, numele său a fost strâns legat de conducerea şi performanţele Clubului Sportiv Municipal Bistriţa, alături de generaţii de sportivi şi antrenori.

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Sub conducerea sa, clubul a atins rezultate remarcabile, inclusiv medalia olimpică obţinută de Răzvan Martin la Londra 2012. A fost un lider respectat, un sprijin constant pentru tineri şi un adevărat susţinător al performanţei.

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A lăsat în urmă, moştenire, valori şi oameni. Dar, mai ales, a lăsat un exemplu. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei, apropiaţilor, colegilor, antrenorilor şi tuturor sportivilor care astăzi îşi iau rămas bun de la el”, este mesajul publicat, miercuri, de CSM Bistriţa, pe pagina de Facebook.

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