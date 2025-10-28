Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei

ADVERTISEMENT

Vestea morții lui Jose Manuel Ochotorena a îndoliat lumea fotbalului spaniol. Mari jucători iberici și-au exprimat regretul pentru trecerea în neființă a fostului portar al echipelor Real Madrid și Valencia.

Fostul portar al lui Real Madrid a murit la 64 de ani

Născut la San Sebastian în Țara Bascilor, Jose Manuel Ochotorena a decedat la vârsta de 64 de ani în urma unei boli teribile. Vestea morții sale a fost făcută de Valencia, formație pentru care a jucat cele mai multe meciuri în La Liga.

”Regretăm profund trecerea în neființă a lui Jose Manuel Ochotorena, o legendă a clubului nostru și un simbol al fotbalului spaniol. Portar legendar pentru Valencia CF, unde a câștigat cândva Trofeul Zamora, a continuat să-și creeze legenda și să lase o amprentă de neșters ca antrenor de portari.

În acest rol, a devenit și campion european și mondial cu echipa națională a Spaniei. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi. Ne va fi foarte dor de tine, prietene. Odihnește-te în pace”, se arată pe site-ul oficial al celor de la Valencia.

Omagiat de mari fotbaliști

Deși a stat în umbra marilor portari ai vremii, iar apoi a ales meseria de antrenor de portari în detrimentul celei de principal, Ochotorena și-a lăsat amprenta pe unde a trecut și a știut tot timpul să se facă plăcut.

”Un profesionist exemplar”, a spus despre el fostul atacant David Villa, în timp ce Ruben Baraja l-a numit ”o persoană specială”. ”Ochotorena este probabil cel mai bun tip cu care am împărțit vreodată vestiarul”, l-a descris argentinianul Jorge Valdano, fostul său coleg de la Real Madrid.

Real Madrid și Valencia, cele mai mari formații pentru care a jucat Ochotorena

Jose Manuel Ochotorena a început fotbalul la micuța echipă Hernani din Țara Bascilor, dar la vârsta de 15 ani a fost ochit de Real Madrid și adus în capitala Spaniei. După 5 ani petrecuți la juniori și la echipa a doua, în 1982 a profitat de greva jucătorilor și a fost promovat la prima formație.

A stat 6 ani la Real Madrid și a câștigat două titluri, Cupa Ligii și Cupa UEFA. Din păcate pentru el, concurența cu Miguel Angel mai întâi și apoi cu Paco Buyo, pe lângă câteva accidentări când era mai aproape de a deveni titular, l-au făcut să nu prindă decât 29 de partide.

În 1988 a plecat la Valencia și a devenit o adevărată legendă pentru ”lilieci”, reușind să câștige o dată Trofeul Zamora acordat portarului cu cea mai mică medie de goluri încasate într-un sezon. A mai jucat în finalul carierei pentru Tenerife, Logrones și Racing Santander.

Evoluțiile bune de la Valencia i-a deschis drumul către naționala Spaniei, alături de care a fost prezent la Cupa Mondială din 1990. A fost al treilea portar al ibericilor, după Andoni Zubizarreta și Juan Carlos Ablanedo. A jucat un singur meci pentru Spania, înlocuindu-l pe Zubizarreta pentru ultimele 10 minute ale unui amical cu Polonia.

Carieră impresionantă ca antrenor cu portarii

După retragere, Jose Manuel Ochotorena s-a dedicat muncii de antrenor cu portarii și a făcut parte din staff-ul lui Rafael Benitez la Valencia și Liverpool. Timp de 20 de ani a fost și la naționala Spaniei, alături de care a sărbătorit câștigarea Cupei Mondiale din 2010 și titlurile europene din 2008 și 2012.

În toată această perioadă, prin mâna sa au trecut portari uriași precum Iker Casillas, Victor Valdes, Pepe Reina, David De Gea, Andres Palop, Diego Alves, Diego Lopez, Dani Aranzubia, Kepa Arrizabalaga, Unai Simon sau Mathew Ryan.

”Te face mai bun pentru că lucrează foarte bine la aspectul psihologic, știe cum să te împingă și nu se repetă niciodată. Cu el, ești un om bun la toate. Îți oferă ceea ce nu știi să ceri”, spunea despre el Pep Reina.

Spania a mai trecut printr-o tragedie în luna septembrie

Moartea lui Jose Manuel Ochotorena a venit la doar o lună după ce Spania . Tânărul portar Raul Ramirez a decedat la vârsta de doar 19 ani după ce s-a lovit la cap și și-a pierdut cunoștința la o întâlnire din Liga 4. După două zile în care medicii au făcut tot ce le-a stat în putință, fotbalistul a pierdut lupta.

O altă tragedie s-a produs de curând în Brazilia, acolo unde u . Antony Ylano se întorcea de la ziua tatălui său când s-a ciocnit de o vacă pe șosea. Impactul i-a fost fatal tânărului fotbalist.