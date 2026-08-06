Sport

Tragedie în fotbal! Căpitanul unei echipe de tradiție a fost ucis în plină stradă de tâlhari

Fotbalul ugandez este în doliu după moartea lui David Owori (27 de ani), considerat un adevărat star în țara sa.
Catalin Oprea
06.08.2026 | 13:20
Tragedie in fotbal Capitanul unei echipe de traditie a fost ucis in plina strada de talhari
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David Owori/ Foto: Facebook@Express Football Club
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David Owori era căpitanul formației locale SC Villa, una dintre cele mai importante echipe din Uganda, și fusese recent convocat la echipa națională, supranumită ”The Cranes”. Conform presei internaționale, acesta a fost victima unui atac violent în apropierea locuinței sale din Kampala.

David Owori, victima unui atac nemilos

Autoritățile locale au anunțat că, marți seară, mai mulți indivizi au încercat să-i fure telefonul mobil și alte bunuri, însă acesta a opus rezistență. Agresorii au smuls câteva bucăți de pavaj și l-au lovit pe fotbalist până au simțit că acesta nu a mai putut riposta.

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Jucătorul a fost transportat de urgență la o clinică din apropiere, apoi a fost transferat la un spital privat din Kampala, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. David Owori a fost declarat decedat miercuri din cauza rănilor suferite.

SC Villa, cea mai titrată echipă din Uganda, a reacționat imediat după aflarea veștii: „Am pierdut mai mult decât un jucător. Am pierdut un lider, un frate, un prieten”, a transmis clubul prin intermediul unui comunicat.

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Purtătorul de cuvânt al formației, Asan Kasingyue, a oferit detalii despre atac: „Jucătorul a fost prins într-o ambuscadă de indivizi violenți în timp ce se apropia de locuința sa, suferind răni care i-au pus viața în pericol înainte de a fi transportat de urgență la o unitate medicală”, conform bbc.com.

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Poliția din Kampala a deschis o anchetă și încearcă să îi identifice pe autorii crimei. Moartea sa a stârnit un val de revoltă în Uganda, numeroși suporteri și oameni din lumea sportului cerând măsuri mai ferme împotriva criminalității violente din Kampala.

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Tragedia vine la doar câteva săptămâni după decesul rugbystului ugandez Sydney Gongodyo, care și-a pierdut viața tot în urma unui atac violent petrecut în capitala țării.

Urma să joace alături de Baba Alhassan

David Owori se afla la SC Villa din 2023. Evoluțiile foarte bune i-au asigurat un nou contract până în ianuarie 2027, iar selecționerii Ugandei îl aveau în vederi pentru a-l convoca la următoarele acțiuni ale naționalei.

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Fundașul dreapta fusese convocat în lotul lărgit al Ugandei și la acțiunea din luna iulie, dar nu a prins lotul final. Dawid Owori ar fi putut juca alături de fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Baba Alhassan,  om de bază pentru ugandezi în ultimii ani.

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