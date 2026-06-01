Tragedie în fotbal! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani

Fotbalistul grec Marios Oikonomou a murit luni, 1 iunie 2026, la vârsta de 33 de ani, la nouă zile după un grav accident de circulație petrecut pe 23 mai în Ioannina, orașul său natal. Oikonomou se afla la volanul unui scuter când s-a ciocnit cu un autoturism care efectua o manevră periculoasă.

Doliu în Grecia și Italia! Un cunoscut fost fotbalist s-a stins după un accident cumplit

Fostul fundaș a suferit traumatisme craniene grave și a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din Ioannina, unde medicii au efectuat o craniectomie decompresivă de urgență. Leziunile cerebrale ireversibile provocate de accident s-au dovedit fatale.

Născut pe 6 octombrie 1992, la , Oikonomou a evoluat pe postul de fundaș central și și-a început cariera la PAS Giannina, clubul orașului natal, înainte de a face pasul în fotbalul italian, în 2013, unde a fost considerat un jucător extrem de util.

Nouă zile între viață și moarte! Final tragic pentru un fost fotbalist al Greciei

Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Cagliari, Bologna, SPAL, Bari și Sampdoria, în Serie A și Serie B, devenind un nume cunoscut în fotbalul italian de-a lungul mai multor sezoane. A mai evoluat pentru FC Copenhaga și Panetolikos, ultimul club al carierei sale, pe care l-a părăsit în 2024.

Oikonomou a bifat și șase selecții la echipa națională a Greciei, între 2016 și 2018, după ce reprezentase Grecia și la nivel U21. Vestea morții sale a îndoliat lumea fotbalului european.