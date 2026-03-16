Tragedie în fotbal! Un fotbalist de doar 20 de ani a fost răpus de o boală nemiloasă

Una dintre tinerele speranțe ale fotbalului turc a încetat din viață, răpus de o maladie care n-a avut milă de el.

Fotbalistul turc Baran Alp Vardar a murit de cancer

La aproape doi ani după debutul său profesionist în prima divizie a Turciei, tânărul fundaș Baran Alp Vardar (20 de ani) a murit de cancer. Acesta evoluase pentru Istanbulspor și se lupta cu nemiloasa boală de un an și jumătate.

„Ne-am pierdut fratele Baran Alp Vardar. Lasă paradisul să fie casa lui. Toate condoleanțele noastre”, a transmis Kaan Mert Vardar, fratele geamăn al lui Baran, care este și el fotbalist.

„Suntem cufundați într-o durere mare și o tristețe profundă. Simțim o mare tristețe pentru pierderea lui Baran Alp Vardar, care urma tratament pentru cancer de ceva vreme”, a fost și mesajul celor de la Istanbulspor, care joacă acum liga a doua și unde tânărul era legitimat încă din vara anului 2023.

Tânărul era format la Beșiktaș Istanbul

Baran Alp Vardar s-a format la Beșiktaș și a prins trei meciuri din Süper Lig, pentru Istanbulspor. El a debutat în prima divizie într-un meci cu Fenerbahce, la finalul sezonului 2023/2024.

Potrivit mai multor surse, tânărul a murit în spitalul unde era tratat, efortul medicilor fiind zadarnic. „Baran Alp va rămâne mereu în memoria noastră prin caracterul său, loialitatea față de coechipieri și zâmbetul său vesel. El va trăi pentru totdeauna în inimile comunității noastre. Plecarea sa dintre noi la o vârstă atât de fragedă ne-a rănit profund pe toți.

Ne rugăm lui Allah să aibă milă de regretatul nostru fotbalist Baran Alp Vardar și transmitem răbdare și condoleanțe în primul rând prețioasei sale familii, precum și celor dragi, coechipierilor și comunității noastre”, a fost mesajul de condoleanțe la moartea tânărului fotbalist.

Istanbulspor joacă acum în liga a doua

Istanbulspor, fondat în 1926 de elevii Liceului din Istanbul, este unul dintre cele mai vechi și istorice cluburi din Turcia, fiind considerat mult timp al patrulea club ca importanță din Istanbul. Campioană a Turciei în 1932, echipa a oscilat între Süper Lig și ligile inferioare.

Echipa a revenit recent în prima divizie în 2022, după o pauză de 17 ani, dar ulterior a retrogradat din nou. Acum se află pe locul 14, în liga a doua, având numai nouă victorii în 31 de partide.

