Tragedie în fotbalul american! A fost găsit mort la doar 25 de ani

Sportul din Statele Unite ale Americii a fost lovit de o tragedie. Rondale Moore, un tânăr de 25 de ani de perspectivă în fotbalul american, a fost găsit mort.

Rondale Moore, deces la 25 de ani

Rondale Moore a evoluat recent pentru Minnesota Vikings și toată lumea vedea un mare potențial în el. Din nefericire, sâmbătă seara, în Indiana, așa cum au declarat autoritățile.

Medicul legist al comitatului Floyd, Matthew Tomlin, nu a făcut publice informații suplimentare privind împrejurările decesului lui Moore, însă a precizat că nu există niciun risc pentru populație și că autopsia va fi realizată duminică.

Cine a fost Rondale Moore

Moore, receptor și specialist în returnări, ales în runda a doua a draftului din partea Universității Purdue, a evoluat în primii trei ani din NFL pentru Arizona Cardinals.

În 2024, a suferit o dislocare a genunchiului drept în timpul pregătirilor cu Atlanta Falcons și nu a mai apucat să joace pentru această formație.

Un an mai târziu, în 2025, , însă s-a accidentat în timp ce returna un șut în primul meci de pregătire.

Antrenorul principal al Universităţii din Louisville, Jeff Brohm, care l-a pregătit pe Moore la Purdue, l-a numit „cel mai bun competitor care nu se dădea bătut”.

„Toţi îl iubeam pe Rondale; îi iubeam zâmbetul şi spiritul competitiv, care îl făcea să vrea să mulţumească pe toţi cei cu care intra în contact”, s-a arătat în restul comunicatului oferit de Brohm.