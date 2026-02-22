Sport

Tragedie în fotbalul american! A fost găsit mort la doar 25 de ani

Tragedie de proporții în fotbalul american. Un cunoscut sportiv a fost găsit mort la doar 25 de ani. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre decesul lui Rondale Moore.
Iulian Stoica
22.02.2026
Tragedie in fotbalul american A fost gasit mort la doar 25 de ani
Tragedie în fotbalul american! A murit Randale Moore. Foto: NFL
Sportul din Statele Unite ale Americii a fost lovit de o tragedie. Rondale Moore, un tânăr de 25 de ani de perspectivă în fotbalul american, a fost găsit mort.

Rondale Moore, deces la 25 de ani

Rondale Moore a evoluat recent pentru Minnesota Vikings și toată lumea vedea un mare potențial în el. Din nefericire, jucătorul de fotbal american a fost găsit mort sâmbătă seara, în Indiana, așa cum au declarat autoritățile.

Medicul legist al comitatului Floyd, Matthew Tomlin, nu a făcut publice informații suplimentare privind împrejurările decesului lui Moore, însă a precizat că nu există niciun risc pentru populație și că autopsia va fi realizată duminică.

Cine a fost Rondale Moore

Moore, receptor și specialist în returnări, ales în runda a doua a draftului din partea Universității Purdue, a evoluat în primii trei ani din NFL pentru Arizona Cardinals.

În 2024, a suferit o dislocare a genunchiului drept în timpul pregătirilor cu Atlanta Falcons și nu a mai apucat să joace pentru această formație.

Un an mai târziu, în 2025, a încercat să revină în competiție alături de Minnesota, însă s-a accidentat în timp ce returna un șut în primul meci de pregătire.

Antrenorul principal al Universităţii din Louisville, Jeff Brohm, care l-a pregătit pe Moore la Purdue, l-a numit „cel mai bun competitor care nu se dădea bătut”.

„Toţi îl iubeam pe Rondale; îi iubeam zâmbetul şi spiritul competitiv, care îl făcea să vrea să mulţumească pe toţi cei cu care intra în contact”, s-a arătat în restul comunicatului oferit de Brohm.

