Tragedie în fotbalul britanic! Fiul unei legende a murit la 21 de ani într-un accident teribil cu un tractor

Lumea fotbalului a fost lovită de o veste tragică. Harley Pearce, fiul fostului mare internațional Stuart Pearce, a murit la 21 de ani după un accident înfiorător cu un tractor.

Cum s-a produs accidentul tragic în care Harley Pearce a murit

Harley Pearce, fiul legendarului Stuart Pearce, s-a stins din viață la 21 de ani. Acest lucru s-a produs joi, 16 octombrie, după ce a fost implicat într-un accident rutier cu un tractor. Harley își conducea propria companie, Harley Pearce Agricultural Service, și lucra pe ferme aflate la granița dintre Wiltshire și Gloucestershire.

Conform datelor oferite de polițiști, roata tractorului pe care îl conducea Harley ar fi explodat, iar ulterior tânărul a pierdut controlul vehiculului de mare tonaj. Fiul lui Stuart Pearce s-a stins la locul accidentului, în Witcombe, Gloucestershire.

Harley era cel mai mic dintre cei doi copii pe care Stuart, în vârstă de 63 de ani, îi avea cu fosta sa soție, Liz. Fostul cuplu mai are o fiică mai mare, Chelsea, din căsnicia lor de 20 de ani, care s-a încheiat în 2013.

Care a fost mesajul transmis de familie după decesul lui Harley

, familia lui Harley a transmis un mesaj emoționant. În omagiul oferit, cei dragi au relatat faptul că tânărul nu va fi niciodată uitat, iar șocul decesului este în continuare prezent.

„Familia noastră este cu adevărat șocată și complet devastată de pierderea fiului nostru iubit și a fratelui devotat, Harley. Un suflet care a lăsat o amprentă de neuitat asupra tuturor celor care l-au cunoscut.

A fost un băiat de aur, cu un zâmbet molipsitor, iar această tragedie cutremurătoare va lăsa un gol imens în inimile celor care au avut norocul să-l cunoască.

Cu o putere tăcută și modestă și cu o bunătate profundă, suntem atât de mândri de tânărul care devenise, demonstrând o etică a muncii exemplară și un spirit antreprenorial minunat în industria agricolă. Va fi întotdeauna steaua noastră strălucitoare.

Odihnește-te în pace, fiul și fratele nostru drag. Nu vei fi niciodată uitat”, a fost mesajul oferit de familia lui Harley, conform .

Cine este Stuart Pearce

Stuart Pearce este unul dintre cei mai cunoscuți jucători care au îmbrăcat . Fostul fundaș lateral a fost renumit pentru pasiunea sa față de echipa Angliei, formație la care a bifat 78 de selecții și 5 goluri.

Un episod memorabil cu Stuart Pearce în prim-plan s-a petrecut în 1999. Într-un West Ham – Watford, fundașul lateral a încercat să joace cu piciorul rupt timp de 10 minute, aici dovedind pasiunea sa pentru sportul „rege”.

Legenda fotbalului englez a jucat aproximativ 460 de meciuri pentru Nottingham Forest, cucerind două Cupe ale Ligii cu clubul. Stuart Pearce a mai jucat la Wealdstone, Coventry, Newcastle, West Ham și Manchester City, la ultima formație evoluând doar un sezon, ca ulterior să se retragă din activitate.